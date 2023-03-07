Австрийский военный эксперт предсказал скорое падение Бахмута

Армия Украины в ближайшее время полностью оставить Бахмут, заявил Маркус Райснер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бойцы ЧВК «Вагнер» в ближайшее время освободят Бахмут. Об этом заявил австрийский полковник Маркус Райснер, отметив, что ВСУ уже вывели из города большую часть войск.

«Если не будет еще одного сюрприза, Бахмут скоро падет», — заявил полковник Маркус Райснер из австрийских вооруженных сил, его слова приводит немецкое издание RedaktionsNetzwerk Deutschland . Он также отметил, что основная часть украинских войск уже выведена из города.

По его словам, отступление ВСУ из Бахмута началось еще две недели назад. Он отметил, что сначала Украина отвела тяжелую технику, а сейчас пытается эвакуировать пехоту.

Военный отметил, что из-за давления бойцов «Вагнер» в Бахмуте, ВСУ не смогли начать наступление в районе Мелитополя. Оно планировалось на конец осени 2022 года, заключил Маркус Райснер.

Бои за Бахмут идут с августа 2022 года. Бойцы ЧВК «Вагнер» почти окружили Бахмут в кольцо 3 марта 2023 года, отметил основатель компании Евгений Пригожин. Он также заявил, что армия Украины удерживает оборону города по политическим причинам. По его словам, операция по взятию города Бахмут похожа на битву за Сталинград, передает RT.