Зам Куйвашева заморозил конфликт первых лиц Екатеринбурга

Олег Чемезов добивается спокойного голосования за новый городской Устав Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов страхуется от скандала на голосовании по поправкам в Устав Екатеринбурга. Он усадил за один стол спикера думы Игоря Володина (фракция совладельца «Мотива» Виталия Кочеткова) и мэра Алексея Орлова, имеющих претензии друг к другу. Об этом URA.RU рассказал источник в горадминистрации.

Поправки в основном связаны с изменением схемы выборов: количество одномандатных округов увеличивается с 18 до 25, а число «списочных» мест в думе сокращается с 18 до десяти. Известно, что перенарезку округов чиновники проводили без депутатов. Володина и его друзей в думе это возмутило, в частных беседах некоторые депутаты грозятся сорвать утверждение поправок. Для Чемезова и Орлова это важно тем, что за голосованием, по их убеждению, будет следить администрация президента (АП) РФ.

В конце января Орлов пытался выйти из ситуации самостоятельно, указав Володину на волю губернатора Евгения Куйвашева и АП. Спикер ему не поверил и передавать установку коллегам не стал, потому кулуарные волнения не утихли.

Разговор между Чемезовым, Орловым и Володиным состоялся в начале прошлой недели. «Орлов пообещал Володину, что в ближайшее время встретится со всеми думскими фракциями», — поделился собеседник в мэрии. Чемезов от комментариев воздержался. Володин так же не стал подтверждать или опровергать встречу на троих, но сказал, что встречи Орлова с депутатами действительно могут пройти в ближайшее время.

Известно, что Володина спикером следующего созыва Орлов не видит. И вообще хочет существенно сократить представительство Кочеткова в думе. Володин решил оспорить этот план и по согласованию с Кочетковым уже собирает пул кандидатов по всему городу.