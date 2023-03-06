Четыре клана поборются за новые места во власти Екатеринбурга

Выборы в гордуму намечены на сентябрь, количество депутатов в новом созыве сократят с 36 до 35 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Изменение схемы выборов в думу Екатеринбурга дало семь новых округов, на которые «пожертвовали» представители четырех кланов, а потому смогут рассчитывать на увеличение своего представительства в новом созыве. URA.RU изучило карту, тщательно скрывавшуюся командой мэра Алексея Орлова и предоставленную агентству источником в Ленинской ТИК, и по горячим следам установило первые расклады.

Схему готовили несколько недель. Начали сразу после того, как администрация президента РФ одобрила поправки в городской Устав. Новый созыв думы будет формироваться по системе «25 на 10», где 25 — количество депутатов от одномандатных округов, 10 — от партсписков. Действующий созыв избирали по схеме «18 на 18».

Над схемой трудились несколько недель — втайне от большинства депутатов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Над новой нарезкой в основном работали районные администрации, вице-мэры Марина Фадеева (управделами), Сергей Плахотин (политика и СМИ) и Главархитектуры. По одной из версий, к верстке документа также подпустили отдельных депутатов, наиболее близких к нынешней администрации. Остальных же оставили в стороне. В качестве одной из причин называют желание Орлова снизить информированность групп, чье участие в сентябрьских выборах мэр хочет минимизировать. В частности, группы Виталия Кочеткова — совладельца «Мотива».

Заметные изменения в границах округов произошли в Орджоникидзевском районе — вотчине близкого к Кочеткову спикера думы Игоря Володина. Там образовался новый округ №16 — путем сокращения округа самого Володина и округа его протеже Любови Борковой (дорабатывает в гордуме последние месяцы).

Новая схема уже поссорила «соседей» — Виктора Тестова (слева) и Александра Колесникова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На выборах 2018 года округ №8 — смежный между Орджоникидзевским и Кировским районами — заняла «уралмашевская» бизнес-группа в лице Григория Вихарева (впоследствии он стал ближе к Кочеткову). Сейчас Вихарев — глава Белоярского ГО, округ вакантен. Его фактически разбили на два — №20 и №10. О претензиях «уралмашевской» группы на один из них уже известно.

В Академическом районе, подконтрольном ГК «Ренова», округ №10 (его сейчас занимает директор школы Александра Журавлева) так же разбили на два — №2 и №1. Рядом из округов из того же «десятого» округа, округа №3 (Антон Швалев, фракция Кочеткова) и округа №1 (Ира Овчинникова, фракция Кочеткова) сформировали округ №13.

Из округа №17 Елены Бондаренко (помощница хозяина AVS Group Валерия Савельева) выделили округ №23. А округ №21 сформировали в основном из округов №16 Дмитрия Сергина (лояльный нынешней администрации соратник экс-вице-мэра Владимира Тунгусова), округа №9 Виталия Чачина (фракция Кочеткова) и округа №11 Павла Пустозерова (еще один лояльный Орлову соратник Тунгусова). Округ №6 сформировался путем дробления округа №4 Александра Колесникова («уралмашевская» бизнес-группа) и округа №6 Михаила Матвеева (соратник Тунгусова, работающий на «Ренову»).

Источник URA.RU, близкий к мэрии, уточнил, что эта схема не окончательна, ее правят уже сейчас. Например, известно, что идеей чиновников недоволен «сосед» Колесникова в Железнодорожном районе Виктор Тестов (представитель «Таганского ряда»). В ближайшее время рассматривать новую нарезку начнут публично — на заседаниях гордумы. Утвердить ее собираются в середине апреля.

Новая схема одномандатных округов Екатеринбурга Фото: URA.RU

Действующая схема Фото: URA.RU