Жена челябинского губернатора после поездки в зону СВО закажет спецпалатки для бойцов

По словам Ирины Текслер, в технических палатках бойцы смогут ремонтировать боевую технику Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер, изучив потребности военных в своей поездке в зону СВО, решила заказать и купить для них технические палатки. Как она написала в социальных сетях, в таких палатках можно ремонтировать военные «Уралы».

«Кстати, очень хорошо используются „рыбацкие“ палатки, которые у нас на Южном Урале можно встретить на озерах. Узнала, что в Челябинской области производят и большие каркасные технические палатки — в них даже автомобиль „Урал“ можно загнать для починки. Попробуем заказать и купить», — написала Текслер на своей странице в «ВКонтакте».

Также первая леди региона обратилась к группам граждан, которые занимаются сбором и отправкой гуманитарной помощи бойцам. По ее словам, жителям надо четко понимать, для кого они собирают груз.

«Присылая на передовую не уставную одежду (здесь нужна только уставная экипировка, высокотехнологичные ткани и спецобувь), детские и женские вещи, консервы и прочее (поверьте, солдаты не голодают), знайте, что им придется самим отвозить этот груз в мирные районы. Это получается далеко не сразу, у них боевые задачи», — подытожила Текслер.

Супруга губернатора отправилась в зону спецоперации в конце февраля. За достаточно короткий срок она успела передать гуманитарную помощь военным, помочь раненым, собрать жалобы и предложения от бойцов.