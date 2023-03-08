Челябинские аграрии стали заложниками ссоры двух бывших вице-губернаторов

Сотрудники агрохолдинга «Равис» опасаются массовых сокращений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Работникам сельхозпредприятий «Заря» и «Белоносово» грозят массовые сокращения из-за бизнес-конфликта двух бывших губернаторов Челябинской области — Андрея Косилова и Игоря Сербинова, рассказал URA.RU источник в бизнес-кругах. Селяне из Еткульского и Сосновского районов пишут об этом в соцсетях и жалуются губернатору Алексею Текслеру.

«Здравствуйте, а почему закрывают совхоз ООО „Белоносово“, и где людям работать?» — спрашивает 7 марта пользователь паблика «А. Л. Текслер. Помоги!» в соцсети «ВКонтакте». «В связи с ликвидацией нашего предприятия многие семьи останутся без средств к существованию и жилья», — написали ранее о происходящем в ООО «Заря».

«Сейчас Косилов и Сербинов, по факту, делят главный актив — агроходинг «Равис — птицефабарика «Сосновская». Сербинов стремится избавиться от условно непрофильных животноводческого и молочного профиля и сосредоточиться на птицеводстве. Косилов, с момента получения контроля над «Рависом» строивший многопрофильный холдинг, против. Заложниками происходящего стали рядовые аграрии, причем не факт, что только двух предприятий, входящих в структуру «Рависа»», — утверждает инсайдер.

По его словам, ситуацию пытаются контролировать местные власти и региональный минсельхоз. В частности, прорабатывается вопрос о переводе части работников на основные производства, расширение растениеводческих подразделений предприятий — однако насколько это сработает, пока предсказать нельзя. В июле 2023 года Косилов покинул пост директора «Рависа» и стал президентом холдинга.

В компании «Равис» отказались от комментариев. Связаться с Косиловым и Сербиновым в момент подготовки новости не удалось.