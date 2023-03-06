06 марта 2023

Летчик Юсупов раскрыл, почему расследование МАК не до конца достоверно

Летчик Юсупов: садить самолет «Уральских авиалиний» по инструкции было опасно
© Служба новостей «URA.RU»
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Юсупов считает, что экипаж действовал верно Фото:
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Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Расследование Межгосударственного авиационного комитета (МАК), где указано, что жесткая посадка самолета «Уральских авиалиний» в кукурузном поле была виной хаотичных действий пилотов, не совсем точно и не учитывает реального положения дел. Экипаж частично действовал по инструкции, и это спасло жизнь людям. Об этом летчик Дамир Юсупов заявил на пресс-конференции ТАСС.

«В жизни все немного выглядит по-другому. Каждый видит в отчете МАК то, что хочет видеть. Что-то мы сделали по инструкции, что-то нет: например, не были убраны шасси, что вызывало дополнительное сопротивление, из-за этого мы пролетели меньшее расстояние и не улетели в лес», — пояснил Юсупов.

В августе 2019 года самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в кукурузном поле, благодаря чему удалось спасти 226 пассажиров и семь членов экипажа. Лайнер сел в поле из-за попадания чаек в двигатель. В январе заявил, что пилоты действовали хаотично, но в ступор не впали.

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Расследование Межгосударственного авиационного комитета (МАК), где указано, что жесткая посадка самолета «Уральских авиалиний» в кукурузном поле была виной хаотичных действий пилотов, не совсем точно и не учитывает реального положения дел. Экипаж частично действовал по инструкции, и это спасло жизнь людям. Об этом летчик Дамир Юсупов заявил на пресс-конференции ТАСС. «В жизни все немного выглядит по-другому. Каждый видит в отчете МАК то, что хочет видеть. Что-то мы сделали по инструкции, что-то нет: например, не были убраны шасси, что вызывало дополнительное сопротивление, из-за этого мы пролетели меньшее расстояние и не улетели в лес», — пояснил Юсупов. В августе 2019 года самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в кукурузном поле, благодаря чему удалось спасти 226 пассажиров и семь членов экипажа. Лайнер сел в поле из-за попадания чаек в двигатель. В январе заявил, что пилоты действовали хаотично, но в ступор не впали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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