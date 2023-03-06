Летчик Юсупов раскрыл, почему расследование МАК не до конца достоверно

Летчик Юсупов: садить самолет «Уральских авиалиний» по инструкции было опасно

07 марта 2023 в 14:44 Размер текста - 17 +

Юсупов считает, что экипаж действовал верно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье Расследование Межгосударственного авиационного комитета (МАК), где указано, что жесткая посадка самолета «Уральских авиалиний» в кукурузном поле была виной хаотичных действий пилотов, не совсем точно и не учитывает реального положения дел. Экипаж частично действовал по инструкции, и это спасло жизнь людям. Об этом летчик Дамир Юсупов заявил на пресс-конференции ТАСС. «В жизни все немного выглядит по-другому. Каждый видит в отчете МАК то, что хочет видеть. Что-то мы сделали по инструкции, что-то нет: например, не были убраны шасси, что вызывало дополнительное сопротивление, из-за этого мы пролетели меньшее расстояние и не улетели в лес», — пояснил Юсупов. В августе 2019 года самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в кукурузном поле, благодаря чему удалось спасти 226 пассажиров и семь членов экипажа. Лайнер сел в поле из-за попадания чаек в двигатель. В январе заявил, что пилоты действовали хаотично, но в ступор не впали.

Расследование Межгосударственного авиационного комитета (МАК), где указано, что жесткая посадка самолета «Уральских авиалиний» в кукурузном поле была виной хаотичных действий пилотов, не совсем точно и не учитывает реального положения дел. Экипаж частично действовал по инструкции, и это спасло жизнь людям. Об этом летчик Дамир Юсупов заявил на пресс-конференции ТАСС. «В жизни все немного выглядит по-другому. Каждый видит в отчете МАК то, что хочет видеть. Что-то мы сделали по инструкции, что-то нет: например, не были убраны шасси, что вызывало дополнительное сопротивление, из-за этого мы пролетели меньшее расстояние и не улетели в лес», — пояснил Юсупов. В августе 2019 года самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в кукурузном поле, благодаря чему удалось спасти 226 пассажиров и семь членов экипажа. Лайнер сел в поле из-за попадания чаек в двигатель. В январе заявил, что пилоты действовали хаотично, но в ступор не впали.