Шойгу сообщил, чем важен для России Артемовск

Артемовск является важным узлом обороны украинских войск в Донбассе, заявил Шойгу
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Артемовск — важный узел обороны украинских войск в Донбассе. И его взятие позволит Вооруженным Силам РФ продолжить наступление на запад. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.
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