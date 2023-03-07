Шойгу сообщил, чем важен для России Артемовск

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Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург, шойгу сергей, армия
Артемовск является важным узлом обороны украинских войск в Донбассе, заявил Шойгу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Артемовск — важный узел обороны украинских войск в Донбассе. И его взятие позволит Вооруженным Силам РФ продолжить наступление на запад. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.

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Артемовск — важный узел обороны украинских войск в Донбассе. И его взятие позволит Вооруженным Силам РФ продолжить наступление на запад. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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