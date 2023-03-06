Тюменские власти раскрыли методы борьбы с ЧВК «Редан»

Власти Тюменской области ограждают подростков от ЧВК «Редан», обучая их умению анализировать информацию

07 марта 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Одним из признаков приверженности к «редановцам» являются клетчатые штаны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Для того чтобы подростки не поддавались влиянию ЧВК «Редан» и других деструктивных сообществ, в Тюменской области детей учат анализировать информацию. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства региона. «В системе образования региона проводится воспитательная работа, направленная прежде всего на то, чтобы обучающиеся умели анализировать поступающую информацию и принимать решения, не нанося вреда для своего физического и психологического здоровья. Обучающимся и их родителям доводятся сведения о деструктивных молодежных сообществах», — рассказали URA.RU в информационном центре правительства Тюменской области. Так власти ответили на вопрос агентства о том, выявляют ли участников ЧВК «Редан» среди подростков, и какую работу ведут с теми, кто входит в данное движение. В инфоцентре также добавили, что у школьников и студентов формируют навыки законопослушного поведения, однако не стали уточнять, какими методами. Как ранее писало URA.RU, после серии задержаний несовершеннолетних сторонников ЧВК «Редан» в городах России, рейды по их выявлению начались и в Тюмени. Их проводили представители правоохранительных органов.

Для того чтобы подростки не поддавались влиянию ЧВК «Редан» и других деструктивных сообществ, в Тюменской области детей учат анализировать информацию. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства региона. «В системе образования региона проводится воспитательная работа, направленная прежде всего на то, чтобы обучающиеся умели анализировать поступающую информацию и принимать решения, не нанося вреда для своего физического и психологического здоровья. Обучающимся и их родителям доводятся сведения о деструктивных молодежных сообществах», — рассказали URA.RU в информационном центре правительства Тюменской области. Так власти ответили на вопрос агентства о том, выявляют ли участников ЧВК «Редан» среди подростков, и какую работу ведут с теми, кто входит в данное движение. В инфоцентре также добавили, что у школьников и студентов формируют навыки законопослушного поведения, однако не стали уточнять, какими методами. Как ранее писало URA.RU, после серии задержаний несовершеннолетних сторонников ЧВК «Редан» в городах России, рейды по их выявлению начались и в Тюмени. Их проводили представители правоохранительных органов.