Курганцев предупредили о метели и гололедице на дорогах 8 марта

8 марта в Кургане и области ожидаются метель и гололедица на дорогах Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области 8 марта на дорогах ожидается гололедица, местами пройдет метель. Об этом предупреждает Курганский по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«8 марта в Кургане будет облачно с прояснением, небольшой снег. Ночью температура воздуха —9, -11 градусов, днем 0,-2. В Курганской области 8 марта также местами пройдет небольшой снег, ночью -8,-13 градусов, днем 0,-5. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду», — говорится в прогнозе ЦГМС.

На 9 марта в области также вероятен местами небольшой снег и мокрый снег. Ночью температура воздуха опустится до -4,-9, а днем прогреется до +4. Ветер южный, 3-8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду. 10 марта в регионе будет преимущественно без осадков.

скрин: www.kurganpogoda.ru