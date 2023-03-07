Военный академик: часть ЗРК Patriot на Украине будут муляжами

08 марта 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Patriot очень легко обнаружить с воздуха, сказал Владимир Козин Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вместе с американским зенитным ракетным комплексом Patriot на Украину могут поступить муляжи, чтобы вынудить тратить больше боеприпасов для их уничтожения. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин. «В 1995 году на территории Южной Кореи, я видел развернутую батарею системы противоракетной обороны Patriot. Сопровождающие сказали мне, что там есть реальные системы, действующие, которые действительно охраняют этот огромный военный аэродром, но обычно еще устанавливают ложные установки. Такие же будут поставлять на Украину для того, чтобы рассредоточить и потребовать больше сил и средств для их уничтожения. Чтобы размыть реальные цели и направить по ложному следу, потратить больше боеприпасов для их уничтожения», — сказал Владимир Козин. Он подчеркнул, что Patriot довольно легко обнаружить. «Эта система уязвима в том, что ее в принципе в каком-то ангаре, в каких-то рощицах спрятать нельзя. Она довольно громоздкая и ее очень хорошо видно и аэрофотосъемкой и космическим наблюдением и тем более с помощью разведывательных дронов», — объяснил специалист. Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что первые ЗРК Patriot были доставлены на Украину. Позднее в военном ведомстве опровергли эту информацию, добавив, что благодаря их усилиям данные комплексы будут переданы ВСУ. В январе США приступили к обучению украинских бойцов использованию Patriot. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вместе с американским зенитным ракетным комплексом Patriot на Украину могут поступить муляжи, чтобы вынудить тратить больше боеприпасов для их уничтожения. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин. «В 1995 году на территории Южной Кореи, я видел развернутую батарею системы противоракетной обороны Patriot. Сопровождающие сказали мне, что там есть реальные системы, действующие, которые действительно охраняют этот огромный военный аэродром, но обычно еще устанавливают ложные установки. Такие же будут поставлять на Украину для того, чтобы рассредоточить и потребовать больше сил и средств для их уничтожения. Чтобы размыть реальные цели и направить по ложному следу, потратить больше боеприпасов для их уничтожения», — сказал Владимир Козин. Он подчеркнул, что Patriot довольно легко обнаружить. «Эта система уязвима в том, что ее в принципе в каком-то ангаре, в каких-то рощицах спрятать нельзя. Она довольно громоздкая и ее очень хорошо видно и аэрофотосъемкой и космическим наблюдением и тем более с помощью разведывательных дронов», — объяснил специалист. Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что первые ЗРК Patriot были доставлены на Украину. Позднее в военном ведомстве опровергли эту информацию, добавив, что благодаря их усилиям данные комплексы будут переданы ВСУ. В январе США приступили к обучению украинских бойцов использованию Patriot.