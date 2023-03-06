Мэр Салехарда вручил орден маме военного, погибшего на СВО

В Салехарде (ЯНАО) на праздничном концерте, посвященном Международному женскому дню, маме погибшего в зоне СВО Ниджата Бабаева вручили государственную награду — орден Мужества. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский.
«Вместе с городским военкомом Александром Чуенко и ямальским спецпредставителем по СВО Денисом Санниковым встретились с женами, мамами, любимыми и близкими наших военнослужащих. На праздничном концерте с особой гордостью вручил орден Мужества Наталье Владимировне, маме Ниджата Бабаева. Указ о награждении подписан Президентом России», — сообщил Титовский в своем telegram-канале.
Ранее сообщалось, что контрактник из Салехарда Ниджат Бабаев погиб в ходе спецоперации на Украине. Военный комиссар окружной столицы Александр Чуенко сообщил, что он оставался до конца верным присяге. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины проходит с 24 февраля 2022 года.
О важных для каждого ямальца событиях — в Telegram-канале «Округ белых ночей». Подпишитесь, жмите на ссылку.