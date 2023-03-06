06 марта 2023

Мэр Салехарда вручил орден маме военного, погибшего на СВО

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Вручение ордена Мужества матери погибшего контрактника. Магнитогорск, орден мужества
Орден Мужества вручили маме погибшего военного Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Салехарде (ЯНАО) на праздничном концерте, посвященном Международному женскому дню, маме погибшего в зоне СВО Ниджата Бабаева вручили государственную награду — орден Мужества. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский.

«Вместе с городским военкомом Александром Чуенко и ямальским спецпредставителем по СВО Денисом Санниковым встретились с женами, мамами, любимыми и близкими наших военнослужащих. На праздничном концерте с особой гордостью вручил орден Мужества Наталье Владимировне, маме Ниджата Бабаева. Указ о награждении подписан Президентом России», — сообщил Титовский в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что контрактник из Салехарда Ниджат Бабаев погиб в ходе спецоперации на Украине. Военный комиссар окружной столицы Александр Чуенко сообщил, что он оставался до конца верным присяге. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины проходит с 24 февраля 2022 года.

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В Салехарде (ЯНАО) на праздничном концерте, посвященном Международному женскому дню, маме погибшего в зоне СВО Ниджата Бабаева вручили государственную награду — орден Мужества. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский. «Вместе с городским военкомом Александром Чуенко и ямальским спецпредставителем по СВО Денисом Санниковым встретились с женами, мамами, любимыми и близкими наших военнослужащих. На праздничном концерте с особой гордостью вручил орден Мужества Наталье Владимировне, маме Ниджата Бабаева. Указ о награждении подписан Президентом России», — сообщил Титовский в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что контрактник из Салехарда Ниджат Бабаев погиб в ходе спецоперации на Украине. Военный комиссар окружной столицы Александр Чуенко сообщил, что он оставался до конца верным присяге. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины проходит с 24 февраля 2022 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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