Экс-советник Пентагона заявил, что Зеленский подал сигнал бедствия Западу

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
По мнению Дугласа Макгрегора, Владимир Зеленский просит Запад о помощи в конфликте с РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Из-за неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте президент Владимир Зеленский по сути обращается к Западу с заявлением о проигрыше. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Число погибших украинских военных достигает уже 200 тысяч человек. <…> Зеленский фактически говорит всем: „Я проиграл, и если вы не собираетесь приехать сюда и выиграть войну для нас, все кончено“», — подчеркнул Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Дэну Боллу на видеохостинге YouTube.

Экс-советник также уточнил, что Украине приходится отправлять на передовую детей и подростков. Зеленский, подчеркивает Макгрегор, имеет малое количество вооружения, техники и солдат.

Ранее экс-советник главы Пентагона заявил, что с начала спецоперации РФ на Украине, население страны сократилось более чем на 15 миллионов человек. Также он подчеркнул, что Украина лишилась большей части инфраструктуры, чем по итогу констатировал смерть Украины.

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Из-за неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте президент Владимир Зеленский по сути обращается к Западу с заявлением о проигрыше. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Число погибших украинских военных достигает уже 200 тысяч человек. <…> Зеленский фактически говорит всем: „Я проиграл, и если вы не собираетесь приехать сюда и выиграть войну для нас, все кончено“», — подчеркнул Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Дэну Боллу на видеохостинге YouTube. Экс-советник также уточнил, что Украине приходится отправлять на передовую детей и подростков. Зеленский, подчеркивает Макгрегор, имеет малое количество вооружения, техники и солдат. Ранее экс-советник главы Пентагона заявил, что с начала спецоперации РФ на Украине, население страны сократилось более чем на 15 миллионов человек. Также он подчеркнул, что Украина лишилась большей части инфраструктуры, чем по итогу констатировал смерть Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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