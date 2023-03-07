Экс-советник Пентагона заявил, что Зеленский подал сигнал бедствия Западу

07 марта 2023 в 22:40 Размер текста - 17 +

По мнению Дугласа Макгрегора, Владимир Зеленский просит Запад о помощи в конфликте с РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте президент Владимир Зеленский по сути обращается к Западу с заявлением о проигрыше. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Число погибших украинских военных достигает уже 200 тысяч человек. <…> Зеленский фактически говорит всем: „Я проиграл, и если вы не собираетесь приехать сюда и выиграть войну для нас, все кончено“», — подчеркнул Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Дэну Боллу на видеохостинге YouTube. Экс-советник также уточнил, что Украине приходится отправлять на передовую детей и подростков. Зеленский, подчеркивает Макгрегор, имеет малое количество вооружения, техники и солдат. Ранее экс-советник главы Пентагона заявил, что с начала спецоперации РФ на Украине, население страны сократилось более чем на 15 миллионов человек. Также он подчеркнул, что Украина лишилась большей части инфраструктуры, чем по итогу констатировал смерть Украины.

Из-за неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте президент Владимир Зеленский по сути обращается к Западу с заявлением о проигрыше. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Число погибших украинских военных достигает уже 200 тысяч человек. <…> Зеленский фактически говорит всем: „Я проиграл, и если вы не собираетесь приехать сюда и выиграть войну для нас, все кончено“», — подчеркнул Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Дэну Боллу на видеохостинге YouTube. Экс-советник также уточнил, что Украине приходится отправлять на передовую детей и подростков. Зеленский, подчеркивает Макгрегор, имеет малое количество вооружения, техники и солдат. Ранее экс-советник главы Пентагона заявил, что с начала спецоперации РФ на Украине, население страны сократилось более чем на 15 миллионов человек. Также он подчеркнул, что Украина лишилась большей части инфраструктуры, чем по итогу констатировал смерть Украины.