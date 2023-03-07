Помощник Шольца пожаловался на стресс из-за отказа от российского газа 08 марта 2023 в 04:28 Размер текста - 17 + Помощник Олафа Шольца назвал отказ от газа из РФ огромным стрессом для Германии Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Отказ от импорта газа из России стал огромным стрессом, так как больше половины объемов приходилось на Германию. Об этом заявил помощник канцлера ФРГ Олафа Шольца по экономическим вопросам Йорг Кукис. «Это было огромным стрессом. Более половины объемов приходилось на Германию, поэтому очевидно, что заменить это было очень сложно», — сказал Кукис во время выступления на международной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне. Его слова передает РИА Новости. Западные страны ввели потолок цен на газ и нефть из России на фоне спецоперации, которую РФ проводит на Украине. В ответ президент РФ Владимир Путин запретил продажу нефтепродуктов странам, применившим утвержденный Евросоюзом потолок цен. Несмотря на санкции, страны ЕС нарастили импорт сжиженного природного газа (СПГ) из РФ на 21%. Президент Немецкого института экономических исследований DIW Марсель Фратцшер заявлял, что Германия вследствие СВО потеряла в прошлом году 100 млрд евро, передает RT. Позже Вашингтон поставил свой газ Германии взамен российскому. Отказ от импорта газа из России стал огромным стрессом, так как больше половины объемов приходилось на Германию. Об этом заявил помощник канцлера ФРГ Олафа Шольца по экономическим вопросам Йорг Кукис. «Это было огромным стрессом. Более половины объемов приходилось на Германию, поэтому очевидно, что заменить это было очень сложно», — сказал Кукис во время выступления на международной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне. Его слова передает РИА Новости. Западные страны ввели потолок цен на газ и нефть из России на фоне спецоперации, которую РФ проводит на Украине. В ответ президент РФ Владимир Путин запретил продажу нефтепродуктов странам, применившим утвержденный Евросоюзом потолок цен. Несмотря на санкции, страны ЕС нарастили импорт сжиженного природного газа (СПГ) из РФ на 21%. Президент Немецкого института экономических исследований DIW Марсель Фратцшер заявлял, что Германия вследствие СВО потеряла в прошлом году 100 млрд евро, передает RT. Позже Вашингтон поставил свой газ Германии взамен российскому. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям