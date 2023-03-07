В Госдуме призвали запретить поднимать цены на 8 Марта

08 марта 2023 в 06:03 Размер текста - 17 +

Депутаты назвали повышение цен на праздник спекуляцией Фото: Анна Майорова © URA.RU Депутат Государственной Думы РФ от фракции ЛДПР Ярослав Нилов предложил запретить повышение цен на 8 марта. Об этом он рассказал информационному агентству. «Необходимо просто запретить поднимать цены на 8 марта. Мы привлекали Федеральную антимонопольную службу, чтобы не поднимать цены не только на цветы, но все обуславливается рыночными отношениями», — рассказал РИА Новости Нилов. Депутат отметил, что организациям, не повышающим цены нужно дать поддержку. «Они должны иметь определенные информационные преференции и тогда рынок сам выровняется», — добавил Нилов. О подъеме цен, как о спекуляции заявил первый замруководителя фракции СРЗП в Думе Дмитрий Гусев. «Праздничное подорожание цветов и сверхприбыли продавцов на нашем желании поздравить любимого человека — обычная спекуляция», — сообщил агентству Гусев. Ранее URA.RU сообщало о прогнозе аналитиков, которые рассказали о подорожании цветов на 8 марта в текущем году. В преддверии праздника букет подорожает в среднем на 23%.

Депутат Государственной Думы РФ от фракции ЛДПР Ярослав Нилов предложил запретить повышение цен на 8 марта. Об этом он рассказал информационному агентству. «Необходимо просто запретить поднимать цены на 8 марта. Мы привлекали Федеральную антимонопольную службу, чтобы не поднимать цены не только на цветы, но все обуславливается рыночными отношениями», — рассказал РИА Новости Нилов. Депутат отметил, что организациям, не повышающим цены нужно дать поддержку. «Они должны иметь определенные информационные преференции и тогда рынок сам выровняется», — добавил Нилов. О подъеме цен, как о спекуляции заявил первый замруководителя фракции СРЗП в Думе Дмитрий Гусев. «Праздничное подорожание цветов и сверхприбыли продавцов на нашем желании поздравить любимого человека — обычная спекуляция», — сообщил агентству Гусев. Ранее URA.RU сообщало о прогнозе аналитиков, которые рассказали о подорожании цветов на 8 марта в текущем году. В преддверии праздника букет подорожает в среднем на 23%.