В Госдуме призвали запретить поднимать цены на 8 Марта

Депутат Государственной Думы РФ от фракции ЛДПР Ярослав Нилов предложил запретить повышение цен на 8 марта. Об этом он рассказал информационному агентству.
«Необходимо просто запретить поднимать цены на 8 марта. Мы привлекали Федеральную антимонопольную службу, чтобы не поднимать цены не только на цветы, но все обуславливается рыночными отношениями», — рассказал РИА Новости Нилов.
Депутат отметил, что организациям, не повышающим цены нужно дать поддержку. «Они должны иметь определенные информационные преференции и тогда рынок сам выровняется», — добавил Нилов.
О подъеме цен, как о спекуляции заявил первый замруководителя фракции СРЗП в Думе Дмитрий Гусев. «Праздничное подорожание цветов и сверхприбыли продавцов на нашем желании поздравить любимого человека — обычная спекуляция», — сообщил агентству Гусев.
Ранее URA.RU сообщало о прогнозе аналитиков, которые рассказали о подорожании цветов на 8 марта в текущем году. В преддверии праздника букет подорожает в среднем на 23%.
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