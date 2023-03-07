07 марта 2023

В Госдуме призвали запретить поднимать цены на 8 Марта

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Депутаты назвали повышение цен на праздник спекуляцией Фото:

Депутат Государственной Думы РФ от фракции ЛДПР Ярослав Нилов предложил запретить повышение цен на 8 марта. Об этом он рассказал информационному агентству.

«Необходимо просто запретить поднимать цены на 8 марта. Мы привлекали Федеральную антимонопольную службу, чтобы не поднимать цены не только на цветы, но все обуславливается рыночными отношениями», — рассказал РИА Новости Нилов.

Депутат отметил, что организациям, не повышающим цены нужно дать поддержку. «Они должны иметь определенные информационные преференции и тогда рынок сам выровняется», — добавил Нилов.

О подъеме цен, как о спекуляции заявил первый замруководителя фракции СРЗП в Думе Дмитрий Гусев. «Праздничное подорожание цветов и сверхприбыли продавцов на нашем желании поздравить любимого человека — обычная спекуляция», — сообщил агентству Гусев.

Ранее URA.RU сообщало о прогнозе аналитиков, которые рассказали о подорожании цветов на 8 марта в текущем году. В преддверии праздника букет подорожает в среднем на 23%.

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Депутат Государственной Думы РФ от фракции ЛДПР Ярослав Нилов предложил запретить повышение цен на 8 марта. Об этом он рассказал информационному агентству. «Необходимо просто запретить поднимать цены на 8 марта. Мы привлекали Федеральную антимонопольную службу, чтобы не поднимать цены не только на цветы, но все обуславливается рыночными отношениями», — рассказал РИА Новости Нилов. Депутат отметил, что организациям, не повышающим цены нужно дать поддержку. «Они должны иметь определенные информационные преференции и тогда рынок сам выровняется», — добавил Нилов. О подъеме цен, как о спекуляции заявил первый замруководителя фракции СРЗП в Думе Дмитрий Гусев. «Праздничное подорожание цветов и сверхприбыли продавцов на нашем желании поздравить любимого человека — обычная спекуляция», — сообщил агентству Гусев. Ранее URA.RU сообщало о прогнозе аналитиков, которые рассказали о подорожании цветов на 8 марта в текущем году. В преддверии праздника букет подорожает в среднем на 23%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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