На Украине предложили легализовать однополые браки между военными

08 марта 2023 в 06:26 Размер текста - 17 +

Законопроект предоставит юридическую защиту ЛГБТ-военным, выступающим на стороне ВСУ Фото: Министерство обороны Великобритании В Верховную Раду Украины направили законопроект о регистрации однополых браков. Об этом сообщила депутат от фракции «Голос» Инна Совсун. Подразумевается, что документ предоставит юридическую защиту ЛГБТ-военным, выступающим на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Я вижусь, я говорю с ЛГБТ-военными, я слышу об их проблемах. Я убеждена, что как общество мы должны исправить большую несправедливость, когда у части граждан и гражданок меньше прав, чем у всех остальных», — написала Совсун на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Она отметила, что работа над документом велась девять месяцев. По ее словам, украинские депутаты могут подписать его в течение пяти дней. Предполагается, что законопроект предоставит юридическую защиту ЛГБТ-военным, выступающим на стороне ВСУ. Ранее президент России Владимир Путин запретил пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола. В частности, постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что некоторые западные государства пытаются привить другим странам ценности ЛГБТ. Постпред РФ при ООН Василий Небензя запретил лезть к РФ с нетрадиционными ценностями. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко накануне заявила, что в РФ не будет опасных игр в гендеры, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Верховную Раду Украины направили законопроект о регистрации однополых браков. Об этом сообщила депутат от фракции «Голос» Инна Совсун. Подразумевается, что документ предоставит юридическую защиту ЛГБТ-военным, выступающим на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Я вижусь, я говорю с ЛГБТ-военными, я слышу об их проблемах. Я убеждена, что как общество мы должны исправить большую несправедливость, когда у части граждан и гражданок меньше прав, чем у всех остальных», — написала Совсун на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Она отметила, что работа над документом велась девять месяцев. По ее словам, украинские депутаты могут подписать его в течение пяти дней. Предполагается, что законопроект предоставит юридическую защиту ЛГБТ-военным, выступающим на стороне ВСУ. Ранее президент России Владимир Путин запретил пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола. В частности, постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что некоторые западные государства пытаются привить другим странам ценности ЛГБТ. Постпред РФ при ООН Василий Небензя запретил лезть к РФ с нетрадиционными ценностями. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко накануне заявила, что в РФ не будет опасных игр в гендеры, передает RT.