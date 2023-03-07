Армия РФ отбила попытку прорыва ВСУ в ЛНР

Российские военные отбили попытку прорыва украинской армии на краснолиманском направлении в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом рассказал командир зенитной батареи с позывным «Звезда».
«Находимся на краснолиманском направлении. Отработали в составе бронегруппы с танком Т-72 и своей ЗУ-23 по группе пехоты до семи человек на удалении до 850 метров», — сообщил «Звезда» РИА Новости. Корреспондент агентства добавил, что в результате действий российских военных предотвращена попытка прорыва ВСУ.
Ранее армия РФ уничтожила до 180 украинских военных на краснолиманском направлении и более 200 на донецком, передает телеканал 360 со ссылкой на Минобороны РФ. По информации ЧВК «Вагнер», ВСУ потеряли около 11 тысяч человек за прошедший месяц. Об этом сказал URA.RU основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
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