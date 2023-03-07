Артюхов оценил профессионализм женщин ЯНАО

Дмитрий Артюхов поздравил женщин ЯНАО с 8 Марта, высоко оценив их профессионализм

08 марта 2023 в 10:21 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов отметил профессионализм женщин ЯНАО в поздравлении с 8 Марта Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своем поздравлении с Международным женским днем отметил высокий профессионализм женщин ЯНАО. Текст поздравления размещен на официальном сайте окружного правительства. «С искренними словами благодарности и восхищения мы обращаемся к прекрасной половине человечества. Милые женщины Ямала, вы не только украшение северной земли, но и наша гордость. Ваши талант и профессионализм стоят за многими успешными свершениями региона, его преобразованиями, социально-экономическим развитием», — приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства ЯНАО на портале. Ранее URA.RU рассказало, что Дмитрий Артюхов поздравлял мужчин Ямала с Днем защитников Отечества. В своем поздравлении он упомянул как ветеранов Великой Отечественной войны, так и военнослужащих, выполняющих задачи в зоне спецоперации.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своем поздравлении с Международным женским днем отметил высокий профессионализм женщин ЯНАО. Текст поздравления размещен на официальном сайте окружного правительства. «С искренними словами благодарности и восхищения мы обращаемся к прекрасной половине человечества. Милые женщины Ямала, вы не только украшение северной земли, но и наша гордость. Ваши талант и профессионализм стоят за многими успешными свершениями региона, его преобразованиями, социально-экономическим развитием», — приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства ЯНАО на портале. Ранее URA.RU рассказало, что Дмитрий Артюхов поздравлял мужчин Ямала с Днем защитников Отечества. В своем поздравлении он упомянул как ветеранов Великой Отечественной войны, так и военнослужащих, выполняющих задачи в зоне спецоперации.