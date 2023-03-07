Артюхов оценил профессионализм женщин ЯНАО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своем поздравлении с Международным женским днем отметил высокий профессионализм женщин ЯНАО. Текст поздравления размещен на официальном сайте окружного правительства.
«С искренними словами благодарности и восхищения мы обращаемся к прекрасной половине человечества. Милые женщины Ямала, вы не только украшение северной земли, но и наша гордость. Ваши талант и профессионализм стоят за многими успешными свершениями региона, его преобразованиями, социально-экономическим развитием», — приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства ЯНАО на портале.
Ранее URA.RU рассказало, что Дмитрий Артюхов поздравлял мужчин Ямала с Днем защитников Отечества. В своем поздравлении он упомянул как ветеранов Великой Отечественной войны, так и военнослужащих, выполняющих задачи в зоне спецоперации.
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