07 марта 2023
06 марта 2023

Артюхов оценил профессионализм женщин ЯНАО

Дмитрий Артюхов поздравил женщин ЯНАО с 8 Марта, высоко оценив их профессионализм
© Служба новостей «URA.RU»
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Мантуров на Тнф. Тюмень , артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов отметил профессионализм женщин ЯНАО в поздравлении с 8 Марта Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своем поздравлении с Международным женским днем отметил высокий профессионализм женщин ЯНАО. Текст поздравления размещен на официальном сайте окружного правительства.

«С искренними словами благодарности и восхищения мы обращаемся к прекрасной половине человечества. Милые женщины Ямала, вы не только украшение северной земли, но и наша гордость. Ваши талант и профессионализм стоят за многими успешными свершениями региона, его преобразованиями, социально-экономическим развитием», — приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства ЯНАО на портале.

Ранее URA.RU рассказало, что Дмитрий Артюхов поздравлял мужчин Ямала с Днем защитников Отечества. В своем поздравлении он упомянул как ветеранов Великой Отечественной войны, так и военнослужащих, выполняющих задачи в зоне спецоперации.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своем поздравлении с Международным женским днем отметил высокий профессионализм женщин ЯНАО. Текст поздравления размещен на официальном сайте окружного правительства. «С искренними словами благодарности и восхищения мы обращаемся к прекрасной половине человечества. Милые женщины Ямала, вы не только украшение северной земли, но и наша гордость. Ваши талант и профессионализм стоят за многими успешными свершениями региона, его преобразованиями, социально-экономическим развитием», — приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства ЯНАО на портале. Ранее URA.RU рассказало, что Дмитрий Артюхов поздравлял мужчин Ямала с Днем защитников Отечества. В своем поздравлении он упомянул как ветеранов Великой Отечественной войны, так и военнослужащих, выполняющих задачи в зоне спецоперации.
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