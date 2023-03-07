В Курганской области ремонтируют УАЗы для отправки в зону СВО

Автомобили будут переданы участникам спецоперации (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

С территории Курганской области в зону проведения специальной военной операции (СВО) собираются отправить несколько автомобилей УАЗ. Сейчас они находятся в ремонте, рассказал губернатор региона Вадим Шумков.

«Как обещали, отправляем очередные „подшаманенные“ б/у УАЗы для выполнения боевой работы. Сейчас ремонтируем и готовим к отправке еще несколько штук», — написал губернатор в своем telegram-канале.

URA.RU писало ранее, что из Кургана военным в зону проведения спецоперации на Украине был передан автомобиль УАЗ. В передаче машины принимали участие замгубернатора Владимир Архипов, зауральские бизнесмены и активисты реготделения Бессмертного полка РФ.

СВО началась в феврале прошлого года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что основные задачи операции — демилитаризация и денацификация Украины, а также освобождение Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатальонов ВСУ.