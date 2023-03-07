07 марта 2023
06 марта 2023

В Курганской области ремонтируют УАЗы для отправки в зону СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение ключей от новой лесопатрульной техники директорам лесничеств Свердловской области. Екатеринбург, уаз, уазик, машина, уаз хантер, ульяновский автомобильный завод
Автомобили будут переданы участникам спецоперации (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

С территории Курганской области в зону проведения специальной военной операции (СВО) собираются отправить несколько автомобилей УАЗ. Сейчас они находятся в ремонте, рассказал губернатор региона Вадим Шумков.

«Как обещали, отправляем очередные „подшаманенные“ б/у УАЗы для выполнения боевой работы. Сейчас ремонтируем и готовим к отправке еще несколько штук», — написал губернатор в своем telegram-канале.

URA.RU писало ранее, что из Кургана военным в зону проведения спецоперации на Украине был передан автомобиль УАЗ. В передаче машины принимали участие замгубернатора Владимир Архипов, зауральские бизнесмены и активисты реготделения Бессмертного полка РФ.

СВО началась в феврале прошлого года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что основные задачи операции — демилитаризация и денацификация Украины, а также освобождение Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатальонов ВСУ.

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С территории Курганской области в зону проведения специальной военной операции (СВО) собираются отправить несколько автомобилей УАЗ. Сейчас они находятся в ремонте, рассказал губернатор региона Вадим Шумков. «Как обещали, отправляем очередные „подшаманенные“ б/у УАЗы для выполнения боевой работы. Сейчас ремонтируем и готовим к отправке еще несколько штук», — написал губернатор в своем telegram-канале. URA.RU писало ранее, что из Кургана военным в зону проведения спецоперации на Украине был передан автомобиль УАЗ. В передаче машины принимали участие замгубернатора Владимир Архипов, зауральские бизнесмены и активисты реготделения Бессмертного полка РФ. СВО началась в феврале прошлого года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что основные задачи операции — демилитаризация и денацификация Украины, а также освобождение Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатальонов ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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