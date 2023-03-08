Генсек НАТО оценил последствия взятия Бахмута Россией

Генсек НАТО Столтенберг: взятие Бахмута Россией не будет переломом в конфликте

08 марта 2023 в 16:50 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг допустил, что РФ скоро возьмет Бахмут Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО допускает, что Бахмут (Артемовск) перейдет под контроль России в ближайшие дни, но это не станет переломной точкой конфликта. Такое мнение озвучил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. «НАТО не исключает вероятность перехода Бахмута под контроль РФ в ближайшие дни. Но о решительном переломе в конфликте говорить рано», — сказал Столтенберг перед встречей Совета ЕС по иностранным делам с министрами обороны в Стокгольме 8 марта. Бои за Бахмут идут с августа 2022 года. Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, ВСУ не оставляют город, потому что рассчитывают на скорые поставки западного оружия. Между тем, военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач в беседе с URA.RU сообщил, что Бахмут может перейти под контроль России в течение 5-10 дней.

НАТО допускает, что Бахмут (Артемовск) перейдет под контроль России в ближайшие дни, но это не станет переломной точкой конфликта. Такое мнение озвучил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. «НАТО не исключает вероятность перехода Бахмута под контроль РФ в ближайшие дни. Но о решительном переломе в конфликте говорить рано», — сказал Столтенберг перед встречей Совета ЕС по иностранным делам с министрами обороны в Стокгольме 8 марта. Бои за Бахмут идут с августа 2022 года. Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, ВСУ не оставляют город, потому что рассчитывают на скорые поставки западного оружия. Между тем, военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач в беседе с URA.RU сообщил, что Бахмут может перейти под контроль России в течение 5-10 дней.