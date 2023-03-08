Генсек НАТО оценил последствия взятия Бахмута Россией

Генсек НАТО Столтенберг: взятие Бахмута Россией не будет переломом в конфликте
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва. stock, Йенс Столтенберг, stock
Йенс Столтенберг допустил, что РФ скоро возьмет Бахмут Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

НАТО допускает, что Бахмут (Артемовск) перейдет под контроль России в ближайшие дни, но это не станет переломной точкой конфликта. Такое мнение озвучил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«НАТО не исключает вероятность перехода Бахмута под контроль РФ в ближайшие дни. Но о решительном переломе в конфликте говорить рано», — сказал Столтенберг перед встречей Совета ЕС по иностранным делам с министрами обороны в Стокгольме 8 марта.

Бои за Бахмут идут с августа 2022 года. Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, ВСУ не оставляют город, потому что рассчитывают на скорые поставки западного оружия. Между тем, военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач в беседе с URA.RU сообщил, что Бахмут может перейти под контроль России в течение 5-10 дней.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
НАТО допускает, что Бахмут (Артемовск) перейдет под контроль России в ближайшие дни, но это не станет переломной точкой конфликта. Такое мнение озвучил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. «НАТО не исключает вероятность перехода Бахмута под контроль РФ в ближайшие дни. Но о решительном переломе в конфликте говорить рано», — сказал Столтенберг перед встречей Совета ЕС по иностранным делам с министрами обороны в Стокгольме 8 марта. Бои за Бахмут идут с августа 2022 года. Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, ВСУ не оставляют город, потому что рассчитывают на скорые поставки западного оружия. Между тем, военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач в беседе с URA.RU сообщил, что Бахмут может перейти под контроль России в течение 5-10 дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...