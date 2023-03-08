Врач назвал самые частые болезни россиян весной

Отоларинголог Зайцев: весной россияне чаще всего страдают от воспалений в носу

09 марта 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Весной россияне снимают шапки, что негативно сказывается на полости носа Фото: Анна Майорова © URA.RU В начале весны россияне перестают надевать шапки, что ведет к воспалительным процессам в полости носа и развитию ринита. Также среди частых болезней граждан РФ заметен авитаминоз. Об этом URA.RU рассказал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «Солнце уже проглядываются и достаточно ярко светит, что побуждает людей надевать более легкие вещи и не носить шапки. Это выхолаживает череп, полость носа, носоглотку. Соответственно, люди страдают воспалительными заболеваниями полости носа. Если имеется хронический ринит, то он обостряется. Если ринита не было, то он возникает в острой форме. Как правило, люди его не лечат, поэтому он переходит в риносинусит», — сказал Владимир Зайцев. «Также у людей возникает авитаминоз из-за дефицит витамина D. Наша система быстрого питания не всегда предполагает витаминизированную еду. Это не всегда овощи или фрукты. Не потому что денег нет, а потому что культуры такой нет. Все это создает предпосылки к авитаминозу. На этом фоне организм легче заболевает», — добавил врач высшей категории. Ранее нутрициолог, диетолог Ирина Писарева посоветовала россиянам обратить внимание на витамины C и D нынешней весной. Также полезными будут витамины группы B, A, E, магний и цинк. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В начале весны россияне перестают надевать шапки, что ведет к воспалительным процессам в полости носа и развитию ринита. Также среди частых болезней граждан РФ заметен авитаминоз. Об этом URA.RU рассказал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «Солнце уже проглядываются и достаточно ярко светит, что побуждает людей надевать более легкие вещи и не носить шапки. Это выхолаживает череп, полость носа, носоглотку. Соответственно, люди страдают воспалительными заболеваниями полости носа. Если имеется хронический ринит, то он обостряется. Если ринита не было, то он возникает в острой форме. Как правило, люди его не лечат, поэтому он переходит в риносинусит», — сказал Владимир Зайцев. «Также у людей возникает авитаминоз из-за дефицит витамина D. Наша система быстрого питания не всегда предполагает витаминизированную еду. Это не всегда овощи или фрукты. Не потому что денег нет, а потому что культуры такой нет. Все это создает предпосылки к авитаминозу. На этом фоне организм легче заболевает», — добавил врач высшей категории. Ранее нутрициолог, диетолог Ирина Писарева посоветовала россиянам обратить внимание на витамины C и D нынешней весной. Также полезными будут витамины группы B, A, E, магний и цинк.