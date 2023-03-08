Трамп заявил, что позволил бы отдать часть Украины России

При определенном раскладе часть территории Украины могла бы перейти под контроль России. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп.
«В худшем случае я мог бы заключить сделку, подразумевающую взятие чего-то под контроль, есть определенные районы, которые, откровенно говоря, являются русскоязычными районами. Можно было бы заключить сделку», — передает слова Дональда Трампа Daily Beast. При этом, как утверждает издание, экс-президент США заявил об этом в интервью американскому телеканалу Fox News, однако слова политика в эфир не попали.
Ранее URA.RU сообщало, что экс-президент США Трамп пообещал решить конфликт на Украине в течение суток. По мнению американского политика, это может произойти в случае его переизбрания на пост президента.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!
При определенном раскладе часть территории Украины могла бы перейти под контроль России. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп. «В худшем случае я мог бы заключить сделку, подразумевающую взятие чего-то под контроль, есть определенные районы, которые, откровенно говоря, являются русскоязычными районами. Можно было бы заключить сделку», — передает слова Дональда Трампа Daily Beast. При этом, как утверждает издание, экс-президент США заявил об этом в интервью американскому телеканалу Fox News, однако слова политика в эфир не попали. Ранее URA.RU сообщало, что экс-президент США Трамп пообещал решить конфликт на Украине в течение суток. По мнению американского политика, это может произойти в случае его переизбрания на пост президента. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.