08 марта 2023

Трамп заявил, что позволил бы отдать часть Украины России

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп позволил бы отдать часть украинской территории РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

При определенном раскладе часть территории Украины могла бы перейти под контроль России. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп.

«В худшем случае я мог бы заключить сделку, подразумевающую взятие чего-то под контроль, есть определенные районы, которые, откровенно говоря, являются русскоязычными районами. Можно было бы заключить сделку», — передает слова Дональда Трампа Daily Beast. При этом, как утверждает издание, экс-президент США заявил об этом в интервью американскому телеканалу Fox News, однако слова политика в эфир не попали.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-президент США Трамп пообещал решить конфликт на Украине в течение суток. По мнению американского политика, это может произойти в случае его переизбрания на пост президента.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

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При определенном раскладе часть территории Украины могла бы перейти под контроль России. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп. «В худшем случае я мог бы заключить сделку, подразумевающую взятие чего-то под контроль, есть определенные районы, которые, откровенно говоря, являются русскоязычными районами. Можно было бы заключить сделку», — передает слова Дональда Трампа Daily Beast. При этом, как утверждает издание, экс-президент США заявил об этом в интервью американскому телеканалу Fox News, однако слова политика в эфир не попали. Ранее URA.RU сообщало, что экс-президент США Трамп пообещал решить конфликт на Украине в течение суток. По мнению американского политика, это может произойти в случае его переизбрания на пост президента. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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