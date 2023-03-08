В Минфине решили, что делать с имуществом взяточников

В России намерены продавать на аукционе элитную недвижимость, изъятую у осужденных за коррупцию чиновников и их родственников. Такой законопроект разработали в Минфине РФ.
Законопроект Минфина о продаже элитной недвижимости у коррупционеров уже одобрила правкомиссия по законопроектной деятельности, передает слова пресс-службы кабмина газета «Известия». Речь идет о жилье, цена которого в два и более раза превышает рыночную, сейчас такая недвижимость достается нуждающимся бесплатно по решению суда.
По словам члена Ассоциации юристов России Марии Спиридоновой, документ Минфина позволит устранить недостатки законодательства об имуществе, изъятом в рамках антикоррупционных мер. «В случае если аукцион признают несостоявшимся, следующий будет проводиться со сниженной ценой на 5%», — добавила Спиридонова. Теперь законопроект рассмотрят на заседании правительства, а далее направят в Госдуму.
Ранее URA.RU сообщало, что в России появилось два новых повода, по которым собственника могут лишить жилья. Это может произойти, если он использует помещение не по назначению или доводит его до разрушения.
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