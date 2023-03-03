Юрист раскрыл, когда у собственника могут отобрать жилье

В России появилось два новых повода, чтобы выселить собственника из квартиры

04 марта 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Если собственник не устранил нарушения, его квартиру могут выставить на торги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России появилось два новых повода, по которым собственника могут лишить жилья. Это может произойти, если он использует помещение не по назначению или доводит его до разрушения. Об этом URA.RU рассказал партнер юридической компании GAP Андрей Новиков. «Появились два дополнительных основания для лишения собственников недвижимого имущества, в том числе отдельных помещений и машиномест. Первое основание — использование площадей не по назначению, когда это приводит к систематическому нарушению прав и интересов соседей. Это открытие зоомагазинов в жилых домах, являющихся причиной неприятного запаха, предприятий общественного питания и не соблюдение ими санитарного контроля. Хостелов с проживанием большого количества людей, откуда играет музыка, крики, постоянный шум. В коттеджных поселках организуют фермы, без надлежащего контроля за отходами жизнедеятельности», — сказал Андрей Новиков. По его словам, ранее для оказания влияния на соседей, злоупотребляющих собственным имуществом, приходилось обращаться в различные инстанции. «С 1 марта эта процедура значительно упростилась. Уполномоченный орган, зафиксировавший нарушение, получит право выносить собственнику предупреждение и устанавливать срок, в который нарушения будет необходимо устранить. В случае невыполнения работ этот же орган получает право через суд инициировать выставление объекта недвижимости на торги для продажи», — отметил юрист. Вторым основанием для лишения недвижимого имущества является бесхозяйственное содержание недвижимости, которое приводит к разрушению, сообщил эксперт. «Например, у жителя верхнего этажа прорвало водопроводную трубу, он не обращается в УК и сам не производит ремонт. Жители нижних этажей подтапливаются, происходит износ перекрытий, что может привести к обрушению. Законодательство прямо закрепило в статье последствия за бесхозное содержание недвижимости, что значительно упростит работу надзорных органов и судов», — подчеркнул собеседник URA.RU. Помимо двух новых оснований, недвижимость у граждан могут забрать в судебном порядке без какой-либо компенсации еще в нескольких случаях. При наличии кредитных долгов, выполнении незаконной перепланировки, длительной неуплаты коммунальных услуг, назначении судом дополнительной меры за уголовные преступления», — заключил Новиков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России появилось два новых повода, по которым собственника могут лишить жилья. Это может произойти, если он использует помещение не по назначению или доводит его до разрушения. Об этом URA.RU рассказал партнер юридической компании GAP Андрей Новиков. «Появились два дополнительных основания для лишения собственников недвижимого имущества, в том числе отдельных помещений и машиномест. Первое основание — использование площадей не по назначению, когда это приводит к систематическому нарушению прав и интересов соседей. Это открытие зоомагазинов в жилых домах, являющихся причиной неприятного запаха, предприятий общественного питания и не соблюдение ими санитарного контроля. Хостелов с проживанием большого количества людей, откуда играет музыка, крики, постоянный шум. В коттеджных поселках организуют фермы, без надлежащего контроля за отходами жизнедеятельности», — сказал Андрей Новиков. По его словам, ранее для оказания влияния на соседей, злоупотребляющих собственным имуществом, приходилось обращаться в различные инстанции. «С 1 марта эта процедура значительно упростилась. Уполномоченный орган, зафиксировавший нарушение, получит право выносить собственнику предупреждение и устанавливать срок, в который нарушения будет необходимо устранить. В случае невыполнения работ этот же орган получает право через суд инициировать выставление объекта недвижимости на торги для продажи», — отметил юрист. Вторым основанием для лишения недвижимого имущества является бесхозяйственное содержание недвижимости, которое приводит к разрушению, сообщил эксперт. «Например, у жителя верхнего этажа прорвало водопроводную трубу, он не обращается в УК и сам не производит ремонт. Жители нижних этажей подтапливаются, происходит износ перекрытий, что может привести к обрушению. Законодательство прямо закрепило в статье последствия за бесхозное содержание недвижимости, что значительно упростит работу надзорных органов и судов», — подчеркнул собеседник URA.RU. Помимо двух новых оснований, недвижимость у граждан могут забрать в судебном порядке без какой-либо компенсации еще в нескольких случаях. При наличии кредитных долгов, выполнении незаконной перепланировки, длительной неуплаты коммунальных услуг, назначении судом дополнительной меры за уголовные преступления», — заключил Новиков.