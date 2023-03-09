Мужчина взял сына в заложники и устроил стрельбу в Нижневартовске: онлайн-трансляция

В Нижневартовске мужчина взял в заложники сына и забаррикадировался в квартире. На место прибыли наряды полиции и оцепили район. Также сообщается о нескольких выстрелах. URA.RU ведет прямую трансляцию с места происшествия.
10:24 09.03.2023 На месте происшествия также находятся мама и бабушка ребенка.
10:23 09.03.2023 Корреспондент URA.RU сообщил об одиночном выстреле со стороны двора.
10:18 09.03.2023 На место происшествия прибыла Росгвардия.
10:00 Полиция эвакуировала жильцов двух близлежащих домов. Жителей вывели из дома 50а и 50б на улице Северная. Передает корреспондент URA.RU.
10:05 Полицейские оцепили дом и дежурят на месте происшествия. На место происшествия так же прибыли сотрудники силовых спецподразделений. Передает корреспондент URA.RU.
9:54 Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко приехал на место происшествия, сообщает корреспондент URA.RU.
9:50 В следственном комитете по ХМАО в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. По какой статье источник в правоохранительных органах не уточнил. Но отметил, что на место событий прибыли представители следственного управления СК РФ по ХМАО.
9:22 09.03.2023 Мужчина выдвинул требования. Он желает поговорить с главой следственного комитета Александром Бастрыкиным.
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