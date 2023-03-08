Мэру Екатеринбурга, чиновникам и депутатам согласовали новые зарплаты

09 марта 2023 в 11:21 Размер текста - 17 +

Депутатам предложили повысить для Орлова ежемесячное поощрение на 25 тысяч рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Комиссия гордумы Екатеринбурга по местному самоуправлению одобрила повышение зарплаты мэру Алексею Орлову, чиновникам и руководителям думы. Окончательно документ утвердят на заседании 14 марта. Основными защитниками поправок выступили депутаты Константин Киселев («Яблоко») и бывший вице-мэр Михаил Матвеев («Единая Россия»), передает корреспондент URA.RU. Политики акцентировали внимание на рядовых чиновниках, которые, по их словам, часто получают меньше, чем в среднем по городу, а потому нанимать и удерживать грамотных специалистов тяжело. Зарплата Орлова состоит из трех частей — оклада (63,9 тысячи рублей), ежемесячного поощрения и надбавки за работу с секретными материалами. Кроме того, ему полагается выплата при уходе в отпуск (127,8 тысячи). Депутатам предложили повысить для Орлова ежемесячное поощрение — на 25 тысяч рублей, до 217,3 тысячи. Поощрение спикеру думы Игорю Володину увеличивают на 20 тысяч, до 170 тыс., его заму Виктору Тестову — на 15 тысяч, до 129 тыс., лидеру думской фракции «Единой России» Ире Овчинниковой — на 13 тысяч, до 101 тыс., а главе Счетной палаты Александру Гетманчуку (плюс 15 тыс. — до 113 тыс.). Для рядовых муниципальных служащих индексации менее существенные. Ранее стало известно, что главе Екатеринбурга Алексею Орлову, чиновникам его администрации, спикеру думы Игорю Володину, его заму Виктору Тестову и депутату Ире Овчинниковой планируют поднять зарплаты. В последний раз порядок формирования зарплат упомянутых должностных лиц менялся в конце 2021 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Комиссия гордумы Екатеринбурга по местному самоуправлению одобрила повышение зарплаты мэру Алексею Орлову, чиновникам и руководителям думы. Окончательно документ утвердят на заседании 14 марта. Основными защитниками поправок выступили депутаты Константин Киселев («Яблоко») и бывший вице-мэр Михаил Матвеев («Единая Россия»), передает корреспондент URA.RU. Политики акцентировали внимание на рядовых чиновниках, которые, по их словам, часто получают меньше, чем в среднем по городу, а потому нанимать и удерживать грамотных специалистов тяжело. Зарплата Орлова состоит из трех частей — оклада (63,9 тысячи рублей), ежемесячного поощрения и надбавки за работу с секретными материалами. Кроме того, ему полагается выплата при уходе в отпуск (127,8 тысячи). Депутатам предложили повысить для Орлова ежемесячное поощрение — на 25 тысяч рублей, до 217,3 тысячи. Поощрение спикеру думы Игорю Володину увеличивают на 20 тысяч, до 170 тыс., его заму Виктору Тестову — на 15 тысяч, до 129 тыс., лидеру думской фракции «Единой России» Ире Овчинниковой — на 13 тысяч, до 101 тыс., а главе Счетной палаты Александру Гетманчуку (плюс 15 тыс. — до 113 тыс.). Для рядовых муниципальных служащих индексации менее существенные. Ранее стало известно, что главе Екатеринбурга Алексею Орлову, чиновникам его администрации, спикеру думы Игорю Володину, его заму Виктору Тестову и депутату Ире Овчинниковой планируют поднять зарплаты. В последний раз порядок формирования зарплат упомянутых должностных лиц менялся в конце 2021 года.