Балицкий: ВСУ стянули 40 тысяч солдат к Запорожью

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ВСУ готовят наступление, заявили в Запорожье Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия стянула к Запорожской области около 40 тысяч своих военных, ВС РФ готовятся к возможному наступлению. Об этом сказал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«Мы видим группировку в районе 40 тысяч голов (украинских военных — ред.), которые сейчас находятся где-то в районе Пришиба. Мы эту группировку видим, разрозненную. Мы понимаем, что эта сила куда-то пойдет», — сказал Балицкий в эфире канала «Россия 24».

По его словам, российские военные готовятся к этому. Уже оборудована двойная линия глубокого эшелонирования, отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о тяжелой обстановке для ВСУ на севере, западе, юге и востоке страны. Российская сторона собирается усилить систему ПВО в Запорожской области, передает RT. Власти Запорожья допускают, что наступление ВСУ на Южном направлении может привести к решающей битве спецоперации, сообщает «Национальная служба новостей».

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Украинская армия стянула к Запорожской области около 40 тысяч своих военных, ВС РФ готовятся к возможному наступлению. Об этом сказал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. «Мы видим группировку в районе 40 тысяч голов (украинских военных — ред.), которые сейчас находятся где-то в районе Пришиба. Мы эту группировку видим, разрозненную. Мы понимаем, что эта сила куда-то пойдет», — сказал Балицкий в эфире канала «Россия 24». По его словам, российские военные готовятся к этому. Уже оборудована двойная линия глубокого эшелонирования, отметил он. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о тяжелой обстановке для ВСУ на севере, западе, юге и востоке страны. Российская сторона собирается усилить систему ПВО в Запорожской области, передает RT. Власти Запорожья допускают, что наступление ВСУ на Южном направлении может привести к решающей битве спецоперации, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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