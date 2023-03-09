09 марта 2023

В Госдуме рассказали, что скрывает Зеленский от международной общественности

Депутат Госдумы Шеремет: Зеленский научился скрывать свою террористическую сущность
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Владимир Зеленский перенял от западных партнеров опыт изображать из себя босса Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский научился у своих западных кураторов скрывать от международной общественности свою террористическую сущность. Об этом в разговоре с URA.RU заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

«Надо помнить, что Зеленский как был, так и остается пешкой и лицедеем в большой игре. Делая подобные заявления, он лишь копирует авторитарный стиль общения, практикуемый его западными хозяевами. Но есть одна важная деталь. Он перенял у своих кураторов не только американский демократический принцип изображать из себя босса, но и главное их качество, которое они умело скрывают от международной общественности — свою террористическую сущность», — сказал Михаил Шеремет.

По мнению парламентария, президент Украины сегодня является главным террористом в мире. «А вот на этом поприще, как оказалось, у одаренного Зеленского нет равных. Он превзошел своих американских кураторов, став их лучшим учеником, настоящим кровавым тираном и террористом номер один в мире», — заключил политик.

Ранее бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Владимир Зеленский сбежит на Запад, не дожидаясь окончания спецоперации. Макгрегор отметил, что глава Украины имеет на Западе недвижимость и счета.

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Президент Украины Владимир Зеленский научился у своих западных кураторов скрывать от международной общественности свою террористическую сущность. Об этом в разговоре с URA.RU заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. «Надо помнить, что Зеленский как был, так и остается пешкой и лицедеем в большой игре. Делая подобные заявления, он лишь копирует авторитарный стиль общения, практикуемый его западными хозяевами. Но есть одна важная деталь. Он перенял у своих кураторов не только американский демократический принцип изображать из себя босса, но и главное их качество, которое они умело скрывают от международной общественности — свою террористическую сущность», — сказал Михаил Шеремет. По мнению парламентария, президент Украины сегодня является главным террористом в мире. «А вот на этом поприще, как оказалось, у одаренного Зеленского нет равных. Он превзошел своих американских кураторов, став их лучшим учеником, настоящим кровавым тираном и террористом номер один в мире», — заключил политик. Ранее бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Владимир Зеленский сбежит на Запад, не дожидаясь окончания спецоперации. Макгрегор отметил, что глава Украины имеет на Западе недвижимость и счета.
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