Произведенный в Свердловской области танк стал лучшим на СВО

Произведенный танк на «Уралвагонзаводе» (входит в концерн УВЗ корпорации «Ростех») Т-90М «Прорыв» зарекомендовал себя, как лучший на СВО. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале «Ростех».
«Т-90М „Прорыв“ зарекомендовал себя как лучший танк СВО. Данная техника — наиболее современная версия Т-90 „Владимир“, названного в честь его конструктора Владимира Поткина», — сказано в сообщении.
На танк установлена новая башня, динамическая защита нового поколения, новая пушка, современные средства связи, более мощный двигатель. Машина оснащена современной аппаратурой, которая позволяет экипажу танка эффективно поражать цели.
Разработкой и производством Т-90М занимается Уралвагонзавод «Ростеха». Сегодня подразделение, где расположен танковый конвейер, работает круглосуточно — так же, как и другие цехи механосборочного производства УВЗ.
Ранее URA.RU сообщало, что УВЗ показал уникальный огнеметный танк ОТ 34-76. Машину выпустили на Уральском танковом заводе №183 в 1942 году и отправили на фронт.
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