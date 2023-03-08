08 марта 2023

Произведенный в Свердловской области танк стал лучшим на СВО

Танк «Уралвагонзавода» Т-90М «Прорыв» оказался самым лучшим на спецоперации
© Служба новостей «URA.RU»
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Движение техники для репетиции Парада Победы 9 мая. Москва, военная техника на марше, т-90, танк, колонна техники
Т-90М «Прорыв» — наиболее современная версия Т-90 «Владимир» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Произведенный танк на «Уралвагонзаводе» (входит в концерн УВЗ корпорации «Ростех») Т-90М «Прорыв» зарекомендовал себя, как лучший на СВО. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале «Ростех».

«Т-90М „Прорыв“ зарекомендовал себя как лучший танк СВО. Данная техника — наиболее современная версия Т-90 „Владимир“, названного в честь его конструктора Владимира Поткина», — сказано в сообщении.

На танк установлена новая башня, динамическая защита нового поколения, новая пушка, современные средства связи, более мощный двигатель. Машина оснащена современной аппаратурой, которая позволяет экипажу танка эффективно поражать цели.

Разработкой и производством Т-90М занимается Уралвагонзавод «Ростеха». Сегодня подразделение, где расположен танковый конвейер, работает круглосуточно — так же, как и другие цехи механосборочного производства УВЗ.

Ранее URA.RU сообщало, что УВЗ показал уникальный огнеметный танк ОТ 34-76. Машину выпустили на Уральском танковом заводе №183 в 1942 году и отправили на фронт.

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Произведенный танк на «Уралвагонзаводе» (входит в концерн УВЗ корпорации «Ростех») Т-90М «Прорыв» зарекомендовал себя, как лучший на СВО. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале «Ростех». «Т-90М „Прорыв“ зарекомендовал себя как лучший танк СВО. Данная техника — наиболее современная версия Т-90 „Владимир“, названного в честь его конструктора Владимира Поткина», — сказано в сообщении. На танк установлена новая башня, динамическая защита нового поколения, новая пушка, современные средства связи, более мощный двигатель. Машина оснащена современной аппаратурой, которая позволяет экипажу танка эффективно поражать цели. Разработкой и производством Т-90М занимается Уралвагонзавод «Ростеха». Сегодня подразделение, где расположен танковый конвейер, работает круглосуточно — так же, как и другие цехи механосборочного производства УВЗ. Ранее URA.RU сообщало, что УВЗ показал уникальный огнеметный танк ОТ 34-76. Машину выпустили на Уральском танковом заводе №183 в 1942 году и отправили на фронт.
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© Служба новостей «URA.RU»
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