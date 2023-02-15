УВЗ опубликовал архивные кадры с огнеметным танком 34-76 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пресс-служба «Уралвагонзавода» (входит в концерн УВЗ корпорации «Ростех») опубликовала архивное видео с уникальным экземпляром — огнеметным танком ОТ 34-76, который выпустили на Уральском танковом заводе №183 в 1942 году и отправили на фронт. Видео опубликовано в telegram-канале УВЗ.

«Танк находится в экспозиции музея УВЗ и относится к числу уникальных. Таких машин в мире всего несколько. Он был выпущен на Уральском танковом заводе №183 в 1942 году. В одной из первых партий отправлен на фронт. Вполне возможно, что защищал Москву», — рассказывают на предприятии.

Зимой 1943 года танк затонул в озере Черное в Подмосковье, сразу вытащить его не удалось. Вторая попытка в 1950-м году также оказалась неудачной. Поднять машину со дна удалось только в 1999 году с помощью БРЭМ — младшего родственника. Танк лежал башней вниз в 100 метрах от берега, в течение нескольких дней его аккуратно тащили по дну, так как была опасность взрыва — часть боекомплекта осталась внутри.

Машину достали со дна и отправили на экспертизу, а после передали УВЗ. Сотрудники предприятия разобрали танк, помыли его и заменили некоторые узлы, поставили исправный двигатель и трансмиссию. Сейчас ОТ-34-76 находится в экспозиции музея УВЗ, долгие годы он открывал парады Победы в Нижнем Тагиле.

«Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков. Ранее URA.RU сообщало, что УВЗ массово ищет сотрудников со всей России и готово обучать их.