«Уралвагонзавод» показал уникальный огнеметный танк. Видео

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Репетиция прохода военной техники на улице 2-я Новосибирская. Екатеринбург, военные, военная техника на марше, танкист, репетиция парада, водитель танка
УВЗ опубликовал архивные кадры с огнеметным танком 34-76 Фото:

Пресс-служба «Уралвагонзавода» (входит в концерн УВЗ корпорации «Ростех») опубликовала архивное видео с уникальным экземпляром — огнеметным танком ОТ 34-76, который выпустили на Уральском танковом заводе №183 в 1942 году и отправили на фронт. Видео опубликовано в telegram-канале УВЗ.

«Танк находится в экспозиции музея УВЗ и относится к числу уникальных. Таких машин в мире всего несколько. Он был выпущен на Уральском танковом заводе №183 в 1942 году. В одной из первых партий отправлен на фронт. Вполне возможно, что защищал Москву», — рассказывают на предприятии.

Зимой 1943 года танк затонул в озере Черное в Подмосковье, сразу вытащить его не удалось. Вторая попытка в 1950-м году также оказалась неудачной. Поднять машину со дна удалось только в 1999 году с помощью БРЭМ — младшего родственника. Танк лежал башней вниз в 100 метрах от берега, в течение нескольких дней его аккуратно тащили по дну, так как была опасность взрыва — часть боекомплекта осталась внутри.

Машину достали со дна и отправили на экспертизу, а после передали УВЗ. Сотрудники предприятия разобрали танк, помыли его и заменили некоторые узлы, поставили исправный двигатель и трансмиссию. Сейчас ОТ-34-76 находится в экспозиции музея УВЗ, долгие годы он открывал парады Победы в Нижнем Тагиле.

«Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков. Ранее URA.RU сообщало, что УВЗ массово ищет сотрудников со всей России и готово обучать их.

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Пресс-служба «Уралвагонзавода» (входит в концерн УВЗ корпорации «Ростех») опубликовала архивное видео с уникальным экземпляром — огнеметным танком ОТ 34-76, который выпустили на Уральском танковом заводе №183 в 1942 году и отправили на фронт. Видео опубликовано в telegram-канале УВЗ. «Танк находится в экспозиции музея УВЗ и относится к числу уникальных. Таких машин в мире всего несколько. Он был выпущен на Уральском танковом заводе №183 в 1942 году. В одной из первых партий отправлен на фронт. Вполне возможно, что защищал Москву», — рассказывают на предприятии. Зимой 1943 года танк затонул в озере Черное в Подмосковье, сразу вытащить его не удалось. Вторая попытка в 1950-м году также оказалась неудачной. Поднять машину со дна удалось только в 1999 году с помощью БРЭМ — младшего родственника. Танк лежал башней вниз в 100 метрах от берега, в течение нескольких дней его аккуратно тащили по дну, так как была опасность взрыва — часть боекомплекта осталась внутри. Машину достали со дна и отправили на экспертизу, а после передали УВЗ. Сотрудники предприятия разобрали танк, помыли его и заменили некоторые узлы, поставили исправный двигатель и трансмиссию. Сейчас ОТ-34-76 находится в экспозиции музея УВЗ, долгие годы он открывал парады Победы в Нижнем Тагиле. «Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков. Ранее URA.RU сообщало, что УВЗ массово ищет сотрудников со всей России и готово обучать их.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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