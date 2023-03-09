Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о побеге ВСУ из Бахмута

РИА Новости: ВСУ бросали натовское оружие, убегая из Бахмута

09 марта 2023 в 16:02 Размер текста - 17 +

ВСУ на ходу бросают вооружение, заявил российский боец Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы ЧВК «Вагнер» находят большое количество трофейного оружия на артемовском направлении. Об этом рассказал сам российский солдат. По его словам, украинские военные бросают оружие при отступлении. «В боях за Соледар (артемовское направление — прим.ред.), зачищали дома с „Правым сектором“* (запрещенная в РФ украинская националистическая организация, признана экстремистской и террористической)… Когда выбили их из дома — они убежали, оставили нам такой вот гранатомет шестизарядный (RBG-6 — прим. ред.)», — рассказал боец ЧВК РИА Новости, продемонстрировав захваченное вооружение. Ранее основатель частной военной компании Евгений Пригожин заявил о взятии населенного пункта Дубово-Василевка под Бахмутом (Артемовском). По мнению военного обозревателя, полковника в отставке Виктора Литовкина, военные РФ не будут окапываться в Бахмуте, поскольку им предстоит продолжить освобождать ДНР, отодвигая линию фронта.

Бойцы ЧВК «Вагнер» находят большое количество трофейного оружия на артемовском направлении. Об этом рассказал сам российский солдат. По его словам, украинские военные бросают оружие при отступлении. «В боях за Соледар (артемовское направление — прим.ред.), зачищали дома с „Правым сектором“* (запрещенная в РФ украинская националистическая организация, признана экстремистской и террористической)… Когда выбили их из дома — они убежали, оставили нам такой вот гранатомет шестизарядный (RBG-6 — прим. ред.)», — рассказал боец ЧВК РИА Новости, продемонстрировав захваченное вооружение. Ранее основатель частной военной компании Евгений Пригожин заявил о взятии населенного пункта Дубово-Василевка под Бахмутом (Артемовском). По мнению военного обозревателя, полковника в отставке Виктора Литовкина, военные РФ не будут окапываться в Бахмуте, поскольку им предстоит продолжить освобождать ДНР, отодвигая линию фронта.