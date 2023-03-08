08 марта 2023

Обозреватель Литовкин: войска РФ не будут закрепляться в Бахмуте

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Российские военные в ближайшие дни возьмут Бахмут под свой контроль Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные не будут окапываться в Бахмуте (Артемовске), поскольку им предстоит продолжить освобождать Донецкую народную республику, отодвигая линию фронта по административные границы региона. Об этом в разговоре с URA.RU заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Надо двигаться вперед. Надо полностью освободить Донецкую народную республику до Краматорска. Мы преодолеваем угледарскую дугу, очень сильно укрепленную железобетоном для того, чтобы полностью освободить Донецк. Славянск и Краматорск. Туда идти надо. В Марьинку, чтобюы оттуда не наносили удары по Донецку, Горловке, Макеевке. Зачем закрепляться в Бахмуте? Мы же не будем строить линию фронта, как в 2014 году», — сказал Виктор Литовкин.

Ранее основатель ЧВК Евгений Пригожин сообщил о взятии восточной территории Бахмута. Военкор Василий Ткач в беседе с URA.RU дал прогноз, что город будет полностью взят под контроль в течение 5-10 дней. Глава НАТО Йенс Столтенберг также допустил, что Артемовск перейдет под контроль России в ближайшие дни.

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Российские военные не будут окапываться в Бахмуте (Артемовске), поскольку им предстоит продолжить освобождать Донецкую народную республику, отодвигая линию фронта по административные границы региона. Об этом в разговоре с URA.RU заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. «Надо двигаться вперед. Надо полностью освободить Донецкую народную республику до Краматорска. Мы преодолеваем угледарскую дугу, очень сильно укрепленную железобетоном для того, чтобы полностью освободить Донецк. Славянск и Краматорск. Туда идти надо. В Марьинку, чтобюы оттуда не наносили удары по Донецку, Горловке, Макеевке. Зачем закрепляться в Бахмуте? Мы же не будем строить линию фронта, как в 2014 году», — сказал Виктор Литовкин. Ранее основатель ЧВК Евгений Пригожин сообщил о взятии восточной территории Бахмута. Военкор Василий Ткач в беседе с URA.RU дал прогноз, что город будет полностью взят под контроль в течение 5-10 дней. Глава НАТО Йенс Столтенберг также допустил, что Артемовск перейдет под контроль России в ближайшие дни.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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