Обозреватель Литовкин: войска РФ не будут закрепляться в Бахмуте

09 марта 2023 в 09:01 Размер текста - 17 +

Российские военные в ближайшие дни возьмут Бахмут под свой контроль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные не будут окапываться в Бахмуте (Артемовске), поскольку им предстоит продолжить освобождать Донецкую народную республику, отодвигая линию фронта по административные границы региона. Об этом в разговоре с URA.RU заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. «Надо двигаться вперед. Надо полностью освободить Донецкую народную республику до Краматорска. Мы преодолеваем угледарскую дугу, очень сильно укрепленную железобетоном для того, чтобы полностью освободить Донецк. Славянск и Краматорск. Туда идти надо. В Марьинку, чтобюы оттуда не наносили удары по Донецку, Горловке, Макеевке. Зачем закрепляться в Бахмуте? Мы же не будем строить линию фронта, как в 2014 году», — сказал Виктор Литовкин. Ранее основатель ЧВК Евгений Пригожин сообщил о взятии восточной территории Бахмута. Военкор Василий Ткач в беседе с URA.RU дал прогноз, что город будет полностью взят под контроль в течение 5-10 дней. Глава НАТО Йенс Столтенберг также допустил, что Артемовск перейдет под контроль России в ближайшие дни.

Российские военные не будут окапываться в Бахмуте (Артемовске), поскольку им предстоит продолжить освобождать Донецкую народную республику, отодвигая линию фронта по административные границы региона. Об этом в разговоре с URA.RU заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. «Надо двигаться вперед. Надо полностью освободить Донецкую народную республику до Краматорска. Мы преодолеваем угледарскую дугу, очень сильно укрепленную железобетоном для того, чтобы полностью освободить Донецк. Славянск и Краматорск. Туда идти надо. В Марьинку, чтобюы оттуда не наносили удары по Донецку, Горловке, Макеевке. Зачем закрепляться в Бахмуте? Мы же не будем строить линию фронта, как в 2014 году», — сказал Виктор Литовкин. Ранее основатель ЧВК Евгений Пригожин сообщил о взятии восточной территории Бахмута. Военкор Василий Ткач в беседе с URA.RU дал прогноз, что город будет полностью взят под контроль в течение 5-10 дней. Глава НАТО Йенс Столтенберг также допустил, что Артемовск перейдет под контроль России в ближайшие дни.