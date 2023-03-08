Курганский губернатор принимает поздравления с днем рождения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в свой день рождения, 9 марта, уехал из региона. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к властям региона.

По словам собеседников агентства, в этом году Шумков решил ни с кем не контактировать и не принимать подарки. «Обычно главе региона дарили иконы, зная его неравнодушие к религиозным атрибутам и глубокой искренней вере. Делалось это спонтанно. Но в этот год он предпочел уехать из области», — сообщил источник из политического окружения. Другой инсайдер добавил, что губернатора в регионе не будет и 10 марта.

В своем telegram-канале губернатора поздравил депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков. Политик отметил, что Шумков «молниеносно и точечно реагирует на запросы времени, не оставляет без внимания ни одну сферу жизни в области». Свои пожелания в этот день главе региона отправили российские сенаторы, крупные курганские политики и бизнесмены.

В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию и рассказать, кто из VIP поздравил губернатора. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что 9 марта Шумкову исполнилось 52 года. В соцсетях жители Кургана пожелали ему не уезжать из области и терпения. Некоторые горожане предложили губернатору обратить внимание на местные проблемы. Шумкову посоветовали посетить бесплатные больницы и покататься на автобусах.