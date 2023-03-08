В день рождения Шумкова курганцы пожелали ему остаться в регионе и покататься на автобусах

Губернатору Курганской области Вадиму Шумкову исполнилось 52 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана пожелали главе региона Вадиму Шумкову, который 9 марта отмечает 52-летие, не уезжать из области, терпения, посетить местные больницы и покататься на автобусах. Об этом горожане написали в группе соцсети «ВКонтакте» «Типичный Курган».

«С днем рождения Вадим Михайлович! Крепкого здоровья вам и вашей семье. Спасибо за преображение Кургана! Вы лучший за всю историю, оставайтесь с нами», — написала пользователь Наталья Комчарова в комментариях под постом с предложением поздравить губернатора.

Некоторые горожане предложили губернатору обратить внимание на местные проблемы. Житель Кургана Александр Мельников посоветовал ему посетить бесплатные больницы, а пользователь Михаил Гураль — покататься на автобусах. Также горожане желали губернатору терпения.

В 2018 году Шумков стал временно исполняющим обязанности губернатора Курганской области. В следующем году он победил на выборах и стал губернатором региона.