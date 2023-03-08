Боец «Дерзкий» из Златоуста перечислил запреты ради спасения жизни на фронте

Разговоры по телефону на передовой для бойцов смертельно опасны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Боец Александр Токаев с позывным «Дерзкий» из Златоуста (Челябинская область) важным условием для спасения жизней солдат назвал соблюдение ряда запретов командования. Как Токаев сообщил URA.RU, среди них одним из основных является отказ от телефонных разговоров на фронте.

«Чтобы выжить, необходимо придерживаться приказов руководства, в том числе соблюдать наложенные запреты. Скажем, телефонные переговоры в зоне спецоперации недопустимы, так как смертельно опасны. Они помогают противнику планировать удары», — рассказал URA.RU Токаев.

Нехватку общения с близкими Токаев назвал одной из опасностей для психики бойцов. Непродолжительный отпуск в родном регионе через каждые три месяца участия в спецоперации доброволец назвал полезным для психического состояния солдат. Подобная практика, по мнению Токаева, способна отвлечь бойцов от тягот службы. Свою оценку «Дерзкий» дал исходя из опыта участия в антитеррористической операции в Чечне в девяностых годах.

Токаев выжил после ударов рядом с ним двух снарядов HIMARS. В момент прилета военнослужащий находился на посту. Он продолжил стоять, продержавшись до утра лишних полтора часа.