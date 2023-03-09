В МИД РФ оценили шансы на мирные переговоры с Украиной

Глава МИД РФ Лавров: Украина не настроена на начало переговоров с Россией

09 марта 2023 в 18:03 Размер текста - 17 +

Украина не настроена на начало переговоров с Россией, заявил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ни Украина, ни ее западные партнеры не настроены на начало мирных переговоров с Россией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Пока мы со стороны наших украинских соседей не видим никакого желания серьезный разговор начинать», — передает слова Лаврова ТАСС. Он добавил, что препятствиями к началу мирных переговоров также являются запрет президента Украины Владимира Зеленского на диалог с Россией и призывы украинских западных кураторов на нанесение РФ военного поражения на поле боя. Ранее Сергей Лавров заявил, что власти Украины должны как можно скорее прояснить свою позицию по переговорам, так как оттягивание возможности проведения диалога может негативно повлиять на разрешение конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что отсутствие стремления США к переговорам с Россией говорит о планах Вашингтона продолжать боевые действия до бесконечности, передает RT.

Ни Украина, ни ее западные партнеры не настроены на начало мирных переговоров с Россией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Пока мы со стороны наших украинских соседей не видим никакого желания серьезный разговор начинать», — передает слова Лаврова ТАСС. Он добавил, что препятствиями к началу мирных переговоров также являются запрет президента Украины Владимира Зеленского на диалог с Россией и призывы украинских западных кураторов на нанесение РФ военного поражения на поле боя. Ранее Сергей Лавров заявил, что власти Украины должны как можно скорее прояснить свою позицию по переговорам, так как оттягивание возможности проведения диалога может негативно повлиять на разрешение конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что отсутствие стремления США к переговорам с Россией говорит о планах Вашингтона продолжать боевые действия до бесконечности, передает RT.