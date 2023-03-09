Омбудсмен: еще один пермяк вернулся из украинского плена

Военнослужащий из Пермского края вернулся из украинского плена

09 марта 2023 в 19:21 Размер текста - 17 +

Военнослужащий, находившийся в плену, пройдет курс реабилитации Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащий Руслан Широбоков был в числе освобожденных военнослужащих, которые вернулись в Россию в ходе обмена пленными в ночь с 7 на 8 марта. Об этом URA.RU сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. «Сейчас Руслан находится в госпитале в Подмосковье. В дальнейшем ему предстоит курс реабилитации, после которого он вернется в Пермь», — рассказал URA.RU омбудсмен. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Сапко также написал, что ему удалось пообщаться с матерью военнослужащего. Пермячка поблагодарила всех, кто принимал участие в освобождении сына, в том числе, губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. «Еще 15-го февраля в мой адрес поступило соответствующее заявление от мамы, Анастасии Елиферьевны. Оперативно подготовил ходатайство в адрес федерального уполномоченного Татьяны Москальковой и министра обороны Сергея Шойгу», — отметил Сапко. По словам Сапко, сейчас в аппарате уполномоченного на контроле еще три военнослужащих из Пермского края, находящихся в плену. Еще двое человек числятся пропавшими без вести. В феврале, по данным омбудсмена, в украинском плену находилось четверо пермяков, 11 человек значились пропавшими без вести.

Военнослужащий Руслан Широбоков был в числе освобожденных военнослужащих, которые вернулись в Россию в ходе обмена пленными в ночь с 7 на 8 марта. Об этом URA.RU сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. «Сейчас Руслан находится в госпитале в Подмосковье. В дальнейшем ему предстоит курс реабилитации, после которого он вернется в Пермь», — рассказал URA.RU омбудсмен. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Сапко также написал, что ему удалось пообщаться с матерью военнослужащего. Пермячка поблагодарила всех, кто принимал участие в освобождении сына, в том числе, губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. «Еще 15-го февраля в мой адрес поступило соответствующее заявление от мамы, Анастасии Елиферьевны. Оперативно подготовил ходатайство в адрес федерального уполномоченного Татьяны Москальковой и министра обороны Сергея Шойгу», — отметил Сапко. По словам Сапко, сейчас в аппарате уполномоченного на контроле еще три военнослужащих из Пермского края, находящихся в плену. Еще двое человек числятся пропавшими без вести. В феврале, по данным омбудсмена, в украинском плену находилось четверо пермяков, 11 человек значились пропавшими без вести.