Омбудсмен: еще один пермяк вернулся из украинского плена

Военнослужащий из Пермского края вернулся из украинского плена
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Отправка мобилизованных. Тюмень , военнослужащий, мобилизованный
Военнослужащий, находившийся в плену, пройдет курс реабилитации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий Руслан Широбоков был в числе освобожденных военнослужащих, которые вернулись в Россию в ходе обмена пленными в ночь с 7 на 8 марта. Об этом URA.RU сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко.

«Сейчас Руслан находится в госпитале в Подмосковье. В дальнейшем ему предстоит курс реабилитации, после которого он вернется в Пермь», — рассказал URA.RU омбудсмен. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Сапко также написал, что ему удалось пообщаться с матерью военнослужащего. Пермячка поблагодарила всех, кто принимал участие в освобождении сына, в том числе, губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

«Еще 15-го февраля в мой адрес поступило соответствующее заявление от мамы, Анастасии Елиферьевны. Оперативно подготовил ходатайство в адрес федерального уполномоченного Татьяны Москальковой и министра обороны Сергея Шойгу», — отметил Сапко.

По словам Сапко, сейчас в аппарате уполномоченного на контроле еще три военнослужащих из Пермского края, находящихся в плену. Еще двое человек числятся пропавшими без вести. В феврале, по данным омбудсмена, в украинском плену находилось четверо пермяков, 11 человек значились пропавшими без вести.

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Военнослужащий Руслан Широбоков был в числе освобожденных военнослужащих, которые вернулись в Россию в ходе обмена пленными в ночь с 7 на 8 марта. Об этом URA.RU сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. «Сейчас Руслан находится в госпитале в Подмосковье. В дальнейшем ему предстоит курс реабилитации, после которого он вернется в Пермь», — рассказал URA.RU омбудсмен. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Сапко также написал, что ему удалось пообщаться с матерью военнослужащего. Пермячка поблагодарила всех, кто принимал участие в освобождении сына, в том числе, губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. «Еще 15-го февраля в мой адрес поступило соответствующее заявление от мамы, Анастасии Елиферьевны. Оперативно подготовил ходатайство в адрес федерального уполномоченного Татьяны Москальковой и министра обороны Сергея Шойгу», — отметил Сапко. По словам Сапко, сейчас в аппарате уполномоченного на контроле еще три военнослужащих из Пермского края, находящихся в плену. Еще двое человек числятся пропавшими без вести. В феврале, по данным омбудсмена, в украинском плену находилось четверо пермяков, 11 человек значились пропавшими без вести.
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