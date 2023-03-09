09 марта 2023

Протестующие в Грузии выдвинули новый ультиматум правительству

Протестующие в Грузии потребовали от властей ухода в отставку
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Третий день протестов против строительства храма Св. Екатерины в сквере у театра драмы. Екатеринбург, силовые структуры, протест, оцепление, сквер на драме, омон
Протестующие в Грузии потребовали правительство подать в отставку Фото:
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Протесты в Грузии 2023

Протестующие в Грузии выдвинули властям новое требование — уход в отставку. Об этом с места событий передают российские корреспонденты.

«Группа военных ветеранов грузинской армии неожиданно выступила с призывами об отставке правительства и назначении досрочных парламентских выборов», — с таким заявлением выступил один из протестующих, его слова приводят корреспонденты «Интерфакса».

В Грузии, в ночь с 7 на 8 марта прошли массовые протесты против закона об иноагентах, которое намеревалось принять правительство. В акции участвовало более тысячи человек. В ходе мероприятия произошли столкновения с полицией. В их результате пострадало несколько сотен граждан, также многие были задержаны. В Госдуме РФ предположили в качестве инициаторов протестов Соединенные Штаты.

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Протестующие в Грузии выдвинули властям новое требование — уход в отставку. Об этом с места событий передают российские корреспонденты. «Группа военных ветеранов грузинской армии неожиданно выступила с призывами об отставке правительства и назначении досрочных парламентских выборов», — с таким заявлением выступил один из протестующих, его слова приводят корреспонденты «Интерфакса». В Грузии, в ночь с 7 на 8 марта прошли массовые протесты против закона об иноагентах, которое намеревалось принять правительство. В акции участвовало более тысячи человек. В ходе мероприятия произошли столкновения с полицией. В их результате пострадало несколько сотен граждан, также многие были задержаны. В Госдуме РФ предположили в качестве инициаторов протестов Соединенные Штаты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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