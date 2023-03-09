Протестующие в Грузии выдвинули новый ультиматум правительству

Протестующие в Грузии выдвинули властям новое требование — уход в отставку. Об этом с места событий передают российские корреспонденты.
«Группа военных ветеранов грузинской армии неожиданно выступила с призывами об отставке правительства и назначении досрочных парламентских выборов», — с таким заявлением выступил один из протестующих, его слова приводят корреспонденты «Интерфакса».
В Грузии, в ночь с 7 на 8 марта прошли массовые протесты против закона об иноагентах, которое намеревалось принять правительство. В акции участвовало более тысячи человек. В ходе мероприятия произошли столкновения с полицией. В их результате пострадало несколько сотен граждан, также многие были задержаны. В Госдуме РФ предположили в качестве инициаторов протестов Соединенные Штаты.
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