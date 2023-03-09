Spiegel раскрыл новые подробности терактов на «Северных потоках»

Судно, на котором, предположительно, перевезены взрывные устройства для совершения терактов на «Северных потоках», является парусной яхтой «Андромеда», заявило немецкое издание Spiegel. Уточняется, что судно выдвинулось из порта Росток-Варнемюнде и ненадолго пришвартовалось у находящегося на севере острова порта Вик.
«В деле о теракте на газопроводах „Северный поток“ в Балтийском море всплывают новые подробности. Судно, на котором, как предполагается, диверсанты перевезли взрывные устройства, является парусной яхтой „Андромеда“ с портом приписки Бреге на острове Рюген», — пишет издание. Сообщается, что 15-метровая яхта была арендована неизвестными через чартерную фирму острова Рюгена.
Ранее американское издание The New York Times опубликовало статью, в которой журналисты пришли к выводу, что к подрыву на «Северных потоках» причастна некая «украинская группировка». В Кремле уже усомнились в такой версии теракта на газопроводах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия требует провести расследования терактов на «Северных потоках», чтобы установить причастных к подрыву.
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Судно, на котором, предположительно, перевезены взрывные устройства для совершения терактов на «Северных потоках», является парусной яхтой «Андромеда», заявило немецкое издание Spiegel. Уточняется, что судно выдвинулось из порта Росток-Варнемюнде и ненадолго пришвартовалось у находящегося на севере острова порта Вик. «В деле о теракте на газопроводах „Северный поток“ в Балтийском море всплывают новые подробности. Судно, на котором, как предполагается, диверсанты перевезли взрывные устройства, является парусной яхтой „Андромеда“ с портом приписки Бреге на острове Рюген», — пишет издание. Сообщается, что 15-метровая яхта была арендована неизвестными через чартерную фирму острова Рюгена. Ранее американское издание The New York Times опубликовало статью, в которой журналисты пришли к выводу, что к подрыву на «Северных потоках» причастна некая «украинская группировка». В Кремле уже усомнились в такой версии теракта на газопроводах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия требует провести расследования терактов на «Северных потоках», чтобы установить причастных к подрыву.