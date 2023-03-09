Россия покажет переписку с другими странами по «Северным потокам»

Россия пообещала раскрыть на Совете безопасности ООН переписку с Германией, Данией и Швецией по ситуации с диверсией на газопроводах «Северные потоки». Об этом сообщил первый заместитель постпреда Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский
«РФ скоро распространит в Совете безопасности ООН переписку с ФРГ, Данией и Швецией по ситуации с диверсией на „Северном потоке“», — подчеркнул Дмитрий Полянский. Его слова приводит РИА Новости. Также заместитель постпреда РФ при ООН подчеркнул, что страны Запада отказываются работать над проектом резолюции России по расследованию произошедшего с газопроводами.
Ранее Полянский заявлял, что недавняя публикация газеты The New York Times о потенциальной причастности Украины к подрыву может говорить о необходимости расследования теракта. Также в своих материалах журналист Сеймур Херш обличал Вашингтон. В ночь на 27 сентября был совершен подрыв на обеих нитках «Северного потока» было зафиксировано падение давления и утечки газа.
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