09 марта 2023

Россия покажет переписку с другими странами по «Северным потокам»

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Россия планирует раскрыть переписку с Данией, Швецией и Германией на СБ ООН по «Северным потокам» Фото:
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Россия пообещала раскрыть на Совете безопасности ООН переписку с Германией, Данией и Швецией по ситуации с диверсией на газопроводах «Северные потоки». Об этом сообщил первый заместитель постпреда Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский

«РФ скоро распространит в Совете безопасности ООН переписку с ФРГ, Данией и Швецией по ситуации с диверсией на „Северном потоке“», — подчеркнул Дмитрий Полянский. Его слова приводит РИА Новости. Также заместитель постпреда РФ при ООН подчеркнул, что страны Запада отказываются работать над проектом резолюции России по расследованию произошедшего с газопроводами.

Ранее Полянский заявлял, что недавняя публикация газеты The New York Times о потенциальной причастности Украины к подрыву может говорить о необходимости расследования теракта. Также в своих материалах журналист Сеймур Херш обличал Вашингтон. В ночь на 27 сентября был совершен подрыв на обеих нитках «Северного потока» было зафиксировано падение давления и утечки газа.

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Россия пообещала раскрыть на Совете безопасности ООН переписку с Германией, Данией и Швецией по ситуации с диверсией на газопроводах «Северные потоки». Об этом сообщил первый заместитель постпреда Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский «РФ скоро распространит в Совете безопасности ООН переписку с ФРГ, Данией и Швецией по ситуации с диверсией на „Северном потоке“», — подчеркнул Дмитрий Полянский. Его слова приводит РИА Новости. Также заместитель постпреда РФ при ООН подчеркнул, что страны Запада отказываются работать над проектом резолюции России по расследованию произошедшего с газопроводами. Ранее Полянский заявлял, что недавняя публикация газеты The New York Times о потенциальной причастности Украины к подрыву может говорить о необходимости расследования теракта. Также в своих материалах журналист Сеймур Херш обличал Вашингтон. В ночь на 27 сентября был совершен подрыв на обеих нитках «Северного потока» было зафиксировано падение давления и утечки газа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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