С ребенком из ХМАО, взятым отцом в заложники, начали работать специалисты

09 марта 2023 в 14:43 Размер текста - 17 +

Специалисты выясняют подробности случившегося Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С мальчиком из Нижневартовска, которого отец 9 марта взял в заложники, работают психологи. Об этом URA.RU сообщила детский омбудсмен по ХМАО Людмила Низамова. «С мамой и ребенком работают психологи. Семья на учете не состояла. По отношению к ребенку не было жестокого обращения», — сообщила Низамова. Что произошло в семье и привело к таким последствием, омбудсмен не знает. Сейчас этим занимаются специалисты разных ведомств. «Что случилось с Широковым и почему это произошло, предстоит выяснить специалистам», — добавила Низамова. Ранее URA.RU сообщало, что силовики освободили ребенка, взятого в заложники в Нижневартовске. Мальчика удерживал собственный отец экс-чиновник Владимир Широков.

С мальчиком из Нижневартовска, которого отец 9 марта взял в заложники, работают психологи. Об этом URA.RU сообщила детский омбудсмен по ХМАО Людмила Низамова. «С мамой и ребенком работают психологи. Семья на учете не состояла. По отношению к ребенку не было жестокого обращения», — сообщила Низамова. Что произошло в семье и привело к таким последствием, омбудсмен не знает. Сейчас этим занимаются специалисты разных ведомств. «Что случилось с Широковым и почему это произошло, предстоит выяснить специалистам», — добавила Низамова. Ранее URA.RU сообщало, что силовики освободили ребенка, взятого в заложники в Нижневартовске. Мальчика удерживал собственный отец экс-чиновник Владимир Широков.