С ребенком из ХМАО, взятым отцом в заложники, начали работать специалисты

© Служба новостей «URA.RU»
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Реабилитационный центр
Специалисты выясняют подробности случившегося Фото:

С мальчиком из Нижневартовска, которого отец 9 марта взял в заложники, работают психологи. Об этом URA.RU сообщила детский омбудсмен по ХМАО Людмила Низамова.

«С мамой и ребенком работают психологи. Семья на учете не состояла. По отношению к ребенку не было жестокого обращения», — сообщила Низамова.

Что произошло в семье и привело к таким последствием, омбудсмен не знает. Сейчас этим занимаются специалисты разных ведомств. «Что случилось с Широковым и почему это произошло, предстоит выяснить специалистам», — добавила Низамова.

Ранее URA.RU сообщало, что силовики освободили ребенка, взятого в заложники в Нижневартовске. Мальчика удерживал собственный отец экс-чиновник Владимир Широков.

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С мальчиком из Нижневартовска, которого отец 9 марта взял в заложники, работают психологи. Об этом URA.RU сообщила детский омбудсмен по ХМАО Людмила Низамова. «С мамой и ребенком работают психологи. Семья на учете не состояла. По отношению к ребенку не было жестокого обращения», — сообщила Низамова. Что произошло в семье и привело к таким последствием, омбудсмен не знает. Сейчас этим занимаются специалисты разных ведомств. «Что случилось с Широковым и почему это произошло, предстоит выяснить специалистам», — добавила Низамова. Ранее URA.RU сообщало, что силовики освободили ребенка, взятого в заложники в Нижневартовске. Мальчика удерживал собственный отец экс-чиновник Владимир Широков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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