С ребенком из ХМАО, взятым отцом в заложники, начали работать специалисты

С мальчиком из Нижневартовска, которого отец 9 марта взял в заложники, работают психологи. Об этом URA.RU сообщила детский омбудсмен по ХМАО Людмила Низамова.
«С мамой и ребенком работают психологи. Семья на учете не состояла. По отношению к ребенку не было жестокого обращения», — сообщила Низамова.
Что произошло в семье и привело к таким последствием, омбудсмен не знает. Сейчас этим занимаются специалисты разных ведомств. «Что случилось с Широковым и почему это произошло, предстоит выяснить специалистам», — добавила Низамова.
Ранее URA.RU сообщало, что силовики освободили ребенка, взятого в заложники в Нижневартовске. Мальчика удерживал собственный отец экс-чиновник Владимир Широков.
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