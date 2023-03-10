Сенатор от ХМАО подарил УАЗ бойцам подразделения «Барс» в зоне СВО

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Передача машин УАЗ в зону СВО. Курган, уаз, военные, военный, машина уаз, зона сво
Сенатор Исаков передал УАЗ своему ученику в зоне СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков подарил подразделению «Барс 13», где служит его ученик, микроавтобус УАЗ. Об этом Исаков написал в своем личном telegram-канале.

«Утром встретился с комбатом и личным составом русского легиона „Барс 13“, где служит мой ученик Ярослав Манцевич. Передал УАЗ „Буханку“ (народное название автомобиля — прим. URA.RU) Ярославу, пожелал парням солдатской удачи. Договорились снова встретиться», — сообщил сенатор.

По словам Исакова, он договорился снова встретиться с командиром подразделения. «Сам комбат — питерский, есть бойцы из Югры, Свердловской области. Поблагодарил комбата за работу, от него исходит какая-то неимоверная сила, приятный, умный человек. Уезжал от них с чувством грусти, эти парни стали очень близкими», — добавил сенатор.

Ранее URA.RU писало о планах сенатора посетить батальон, где воюет его ученик. Манцев познакомился с Исаковым в 1996 году на тренировке, куда его привела мать.

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Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков подарил подразделению «Барс 13», где служит его ученик, микроавтобус УАЗ. Об этом Исаков написал в своем личном telegram-канале. «Утром встретился с комбатом и личным составом русского легиона „Барс 13“, где служит мой ученик Ярослав Манцевич. Передал УАЗ „Буханку“ (народное название автомобиля — прим. URA.RU) Ярославу, пожелал парням солдатской удачи. Договорились снова встретиться», — сообщил сенатор. По словам Исакова, он договорился снова встретиться с командиром подразделения. «Сам комбат — питерский, есть бойцы из Югры, Свердловской области. Поблагодарил комбата за работу, от него исходит какая-то неимоверная сила, приятный, умный человек. Уезжал от них с чувством грусти, эти парни стали очень близкими», — добавил сенатор. Ранее URA.RU писало о планах сенатора посетить батальон, где воюет его ученик. Манцев познакомился с Исаковым в 1996 году на тренировке, куда его привела мать.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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