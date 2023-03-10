Сенатор от ХМАО подарил УАЗ бойцам подразделения «Барс» в зоне СВО

10 марта 2023 в 13:07 Размер текста - 17 +

Сенатор Исаков передал УАЗ своему ученику в зоне СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков подарил подразделению «Барс 13», где служит его ученик, микроавтобус УАЗ. Об этом Исаков написал в своем личном telegram-канале. «Утром встретился с комбатом и личным составом русского легиона „Барс 13“, где служит мой ученик Ярослав Манцевич. Передал УАЗ „Буханку“ (народное название автомобиля — прим. URA.RU) Ярославу, пожелал парням солдатской удачи. Договорились снова встретиться», — сообщил сенатор. По словам Исакова, он договорился снова встретиться с командиром подразделения. «Сам комбат — питерский, есть бойцы из Югры, Свердловской области. Поблагодарил комбата за работу, от него исходит какая-то неимоверная сила, приятный, умный человек. Уезжал от них с чувством грусти, эти парни стали очень близкими», — добавил сенатор. Ранее URA.RU писало о планах сенатора посетить батальон, где воюет его ученик. Манцев познакомился с Исаковым в 1996 году на тренировке, куда его привела мать.

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков подарил подразделению «Барс 13», где служит его ученик, микроавтобус УАЗ. Об этом Исаков написал в своем личном telegram-канале. «Утром встретился с комбатом и личным составом русского легиона „Барс 13“, где служит мой ученик Ярослав Манцевич. Передал УАЗ „Буханку“ (народное название автомобиля — прим. URA.RU) Ярославу, пожелал парням солдатской удачи. Договорились снова встретиться», — сообщил сенатор. По словам Исакова, он договорился снова встретиться с командиром подразделения. «Сам комбат — питерский, есть бойцы из Югры, Свердловской области. Поблагодарил комбата за работу, от него исходит какая-то неимоверная сила, приятный, умный человек. Уезжал от них с чувством грусти, эти парни стали очень близкими», — добавил сенатор. Ранее URA.RU писало о планах сенатора посетить батальон, где воюет его ученик. Манцев познакомился с Исаковым в 1996 году на тренировке, куда его привела мать.