Грузию предостерегли от попыток открыть второй фронт для РФ

Массовые протесты в Грузии, которые начались 7 марта, нужны исключительно для создания конфликта между Тбилиси и Москвой. На подобные провокации Москва способна дать серьезный ответ. Об этом заявила главред RT Маргарита Симоньян.
«Собственно, изначально было ясно, что весь этот шухер (протесты в Грузии — прим. URA.RU) нужен исключительно для открытия второго фронта для нас. В случае повторения августа 2008-го, с Грузией никто цацкаться не будет и войска туда посылать не будет, а просто шарахнут сразу по Тбилиси, особо не разбирая», — написала Симоньян у себя в
В Грузии в ночь с 7 на 8 марта начались массовые протесты против закона об иноагентах. В акции приняли участие более тысячи человек. После этого власти страны отозвали из парламента предложенный закон, однако оппозиция пообещала и дальше проводить протесты. Группа военных ветеранов грузинской армии выступила с призывами об отставке правительства и назначении досрочных парламентских выборов.
Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что США и ЕС решили устроить в Грузии антиконституционный государственный переворот. По его словам, это организовано в ответ на попытку Грузии понять, что происходит с иностранным финансированием на ее территории многочисленных неправительственных организаций, пишет RT. Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что после протестов в Грузии, Запад может создать похожую ситуацию в Армении и Молдавии.
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