Грузию предостерегли от попыток открыть второй фронт для РФ

Симоньян: протесты в Грузии нужны, чтобы открыть второй фронт против России

10 марта 2023 в 06:24 Размер текста - 17 +

Массовые протесты в Грузии нужны для создания конфликта с Россией, считает Маргарита Симоньян Фото: Мария Черных © URA.RU новость из сюжета Протесты в Грузии 2023 Массовые протесты в Грузии, которые начались 7 марта, нужны исключительно для создания конфликта между Тбилиси и Москвой. На подобные провокации Москва способна дать серьезный ответ. Об этом заявила главред RT Маргарита Симоньян. «Собственно, изначально было ясно, что весь этот шухер (протесты в Грузии — прим. URA.RU) нужен исключительно для открытия второго фронта для нас. В случае повторения августа 2008-го, с Грузией никто цацкаться не будет и войска туда посылать не будет, а просто шарахнут сразу по Тбилиси, особо не разбирая», — написала Симоньян у себя в telegram-канале . В Грузии в ночь с 7 на 8 марта начались массовые протесты против закона об иноагентах. В акции приняли участие более тысячи человек. После этого власти страны отозвали из парламента предложенный закон, однако оппозиция пообещала и дальше проводить протесты. Группа военных ветеранов грузинской армии выступила с призывами об отставке правительства и назначении досрочных парламентских выборов. Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что США и ЕС решили устроить в Грузии антиконституционный государственный переворот. По его словам, это организовано в ответ на попытку Грузии понять, что происходит с иностранным финансированием на ее территории многочисленных неправительственных организаций, пишет RT. Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что после протестов в Грузии, Запад может создать похожую ситуацию в Армении и Молдавии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Массовые протесты в Грузии, которые начались 7 марта, нужны исключительно для создания конфликта между Тбилиси и Москвой. На подобные провокации Москва способна дать серьезный ответ. Об этом заявила главред RT Маргарита Симоньян. «Собственно, изначально было ясно, что весь этот шухер (протесты в Грузии — прим. URA.RU) нужен исключительно для открытия второго фронта для нас. В случае повторения августа 2008-го, с Грузией никто цацкаться не будет и войска туда посылать не будет, а просто шарахнут сразу по Тбилиси, особо не разбирая», — написала Симоньян у себя в telegram-канале. В Грузии в ночь с 7 на 8 марта начались массовые протесты против закона об иноагентах. В акции приняли участие более тысячи человек. После этого власти страны отозвали из парламента предложенный закон, однако оппозиция пообещала и дальше проводить протесты. Группа военных ветеранов грузинской армии выступила с призывами об отставке правительства и назначении досрочных парламентских выборов. Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что США и ЕС решили устроить в Грузии антиконституционный государственный переворот. По его словам, это организовано в ответ на попытку Грузии понять, что происходит с иностранным финансированием на ее территории многочисленных неправительственных организаций, пишет RT. Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что после протестов в Грузии, Запад может создать похожую ситуацию в Армении и Молдавии.