Житель Нижневартовска, взявший сына в заложники, сделал заявление в суде. Видео

10 марта 2023 в 15:01 Размер текста - 17 +

Перед заседанием суда Широков заявил, что сожалеет о случившемся Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Нижневартовске мужчина взял ребенка в заложники и устроил стрельбу В Нижневартовске (ХМАО) начался судебный процесс по избранию меры пресечения по уголовному делу о стрельбе и захвате заложников 9 марта. Подозреваемый Владимир Широков, когда его конвоировали в зал заседаний, заявил журналистам, что сожалеет о случившемся, передает корреспондент URA.RU из суда. «На вопрос, сожалеет ли он о случившемся, Широков ответил: „Да“. Он сказал это, когда его вел по коридору конвой», — сообщает журналист. По словам корреспондента, прокурор потребовал заключить Широкова под стражу. «Отсутствуют заболевания, препятствующие заключение под стражу», — заявил представитель гособвинения. Сторону защиты представляет адвокат Максим Архипов. Ранее URA.RU писало, что Широкову предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ за стрельбу в полицейских из ружья и взятие в заложники собственного трехлетнего сына 9 марта 2023 года. Максимальный срок лишения свободы, который ему грозит, — до 20 лет. Широков требовал встречи с председателем СКР Александром Бастрыкиным и заявлял, что у него есть компромат на председателя думы ХМАО Бориса Хохрякова.

В Нижневартовске (ХМАО) начался судебный процесс по избранию меры пресечения по уголовному делу о стрельбе и захвате заложников 9 марта. Подозреваемый Владимир Широков, когда его конвоировали в зал заседаний, заявил журналистам, что сожалеет о случившемся, передает корреспондент URA.RU из суда. «На вопрос, сожалеет ли он о случившемся, Широков ответил: „Да“. Он сказал это, когда его вел по коридору конвой», — сообщает журналист. По словам корреспондента, прокурор потребовал заключить Широкова под стражу. «Отсутствуют заболевания, препятствующие заключение под стражу», — заявил представитель гособвинения. Сторону защиты представляет адвокат Максим Архипов. Ранее URA.RU писало, что Широкову предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ за стрельбу в полицейских из ружья и взятие в заложники собственного трехлетнего сына 9 марта 2023 года. Максимальный срок лишения свободы, который ему грозит, — до 20 лет. Широков требовал встречи с председателем СКР Александром Бастрыкиным и заявлял, что у него есть компромат на председателя думы ХМАО Бориса Хохрякова.