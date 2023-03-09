В Нижневартовске (ХМАО) начался судебный процесс по избранию меры пресечения по уголовному делу о стрельбе и захвате заложников 9 марта. Подозреваемый Владимир Широков, когда его конвоировали в зал заседаний, заявил журналистам, что сожалеет о случившемся, передает корреспондент URA.RU из суда.
«На вопрос, сожалеет ли он о случившемся, Широков ответил: „Да“. Он сказал это, когда его вел по коридору конвой», — сообщает журналист.
По словам корреспондента, прокурор потребовал заключить Широкова под стражу. «Отсутствуют заболевания, препятствующие заключение под стражу», — заявил представитель гособвинения. Сторону защиты представляет адвокат Максим Архипов.
Ранее URA.RU писало, что Широкову предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ за стрельбу в полицейских из ружья и взятие в заложники собственного трехлетнего сына 9 марта 2023 года. Максимальный срок лишения свободы, который ему грозит, — до 20 лет. Широков требовал встречи с председателем СКР Александром Бастрыкиным и заявлял, что у него есть компромат на председателя думы ХМАО Бориса Хохрякова.
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