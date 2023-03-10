Из Екатеринбурга на помощь бойцам СВО отправились две фуры с техникой

К бойцам СВО отправились автомобили УАЗ, печи и специальные технические средства Фото предоставлено компанией «Сима-ленд»

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Из Екатеринбурга в зону СВО отправлены две новые фуры с гуманитарной помощью. В сборе груза участвовали свердловские отделения Союза женщин России, партии «Единая Россия» и ОНФ, а также представители региональной власти и компании «Сима-ленд». Представители последней поделились этой информацией с URA.RU.

«У нас налажена вся логистика: фуры идут непосредственно на территорию республик, где их встречают наши представители. Затем груз отдают напрямую военным», — поделился новый глава отделения ОНФ в Свердловской области Вадим Савин.

Вместе с ним груз проводили председатель свердловского отделения Союза женщин России Ирина Чемезова и спикер заксобрания Людмила Бабушкина, а также замдиректора «Сима-ленда» Анастасия Лукичева. «Чрезвычайно важна как гуманитарная помощь, так и моральная поддержка наших ребят, которые работают в зоне спецоперации и защищают нашу страну. Поэтому мы не только быстро доставляем необходимые грузы, но и стараемся лично пообщаться с нашими бойцами», — поделилась Лукичева.

Участникам спецоперации были отправлены техника и специальные технические средства, необходимы в зоне СВО. А также вещи, которые могут потребоваться в настоящее время года.

Ранее сенатор от Свердловской области Виктор Шептий и замдиректора компании «Сима-ленд» Анастасия Лукичева передали автомобили и жизненно важные грузы уральским бойцам, находящимся в зоне спецоперации на Украине. За это их поблагодарил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

В отправке груза участвовали замдиректора «Сима-ленда» Анастасия Лукичева, глава регионального ОНФ Вадим Савин, председатель свердловского отделения Союза женщин России Ирина Чемезова и спикер заксо Людмила Бабушкина Фото предоставлено компанией «Сима-ленд»

В ЛДНР отправилось две фуры Фото предоставлено компанией «Сима-ленд»

Фото предоставлено компанией «Сима-ленд»

Фото предоставлено компанией «Сима-ленд»

Фото предоставлено компанией «Сима-ленд»

Фото предоставлено компанией «Сима-ленд»

Фото предоставлено компанией «Сима-ленд»