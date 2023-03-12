Курганцам рассказали о бонусных выплатах на СВО Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Курганский центр набора военнослужащих по контракту проводит собеседования в округах региона, во время которых рассказывает, сколько платят военным и какие бонусы положены за уничтожение техники противника. Информация появилась в группе соцсети «ВКонтакте» Куртамышского административного округа.

«Выплаты за особые отличия в ходе боевых действий. Самолет — 300 000, вертолет — 200 000, танк — 100 000 руб.», — сообщается в листовке Минобороны, выпущенной для будущих контрактников.

Бонус в размере 50 тысяч предусмотрен за уничтоженный беспилотник, самоходную установку или боевую машину пехоты (десанта). Столько же заплатят за выведенный из строя зенитный комплекс или систему залпового огня.

Размеры денежного довольствия контрактников зависят от участия в боевых действиях. «В период проведения специальной военной операции контракт может быть заключен на срок до одного года», — говорится в брошюре.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганском округе состоялась встреча представителей военкомата и местных жителей. Мужчинам рассказали, что на службе по контракту можно заработать до 460 тысяч рублей.

О проведении спецоперации в феврале 2022 года объявил президент Владимир Путин. Введение войск на территорию Украины он назвал вынужденной мерой. Это было необходимо для демилитаризации и денацификации соседнего государства.

Курганцам показали брошюру Минобороны с бонусами за уничтоженную технику скрин: VK Администрация Куртамышского округа