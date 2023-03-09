Курганская компания собирается судиться с властями из-за стройки мусорного комплекса

Новый комплекс планируют построить возле мусоросортировочного полигона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мусорная реформа в Курганской области

Представители ООО «Новый Ресурс», заявку которого отклонили в торгах на постройку мусоросортировочного полигона, собираются судиться с представителями правительства Курганской области, если не останется другого варианта. Об этом URA.RU сообщили в компании.

«ООО „Новый Ресурс“ заинтересовано в заключении концессионного соглашения и строительстве указанного объекта. При необходимости, обязательно [обратимся в суд]. Имеются все признаки нарушения, при проведении процедуры отбора. Ответчиком будет организатор процедуры — департамент ГО и ООСиПР», — рассказали URA.RU в компании.

Руководитель УФАС по Курганской области Татьяна Соболевская сообщила URA.RU, что представители компании направили жалобу в ФАС России. Жалоба связана с тем, что комиссия отклонила заявку компании о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения, связанного со строительством полигона. Причина отказа: представители компании отправили отчет из налоговой службы по форме, которая действовала до 2023 года. «Жалоба поступила, когда уже было заключено концессионное соглашение. Расторжение такого соглашения — это исключительно судебный порядок», — добавила Соболевская.

Ранее местные власти сообщили о заключении с ООО «Экотех» концессионного соглашения о создании и эксплуатации мусоросортировочного комплекса в Кетовском муниципальном округе. Проект получит деньги из трех источников: 498,6 млн рублей составит капитальный грант, 448,8 млн рублей — заемные средства, а 132,5 млн рублей — собственные средства компании. Комплекс планируют ввести в эксплуатацию до 2024 года.