Тюменские таксисты нашли альтернативу агрегатору «Яндекс Go»

Тюменские таксисты начали искать клиентов через мессенджер Telegram Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тюменские таксисты, переставшие сотрудничать с «Яндекс. Go», создали чат в мессенджере Telegram, где напрямую договариваются с пассажирами о поездках. Об этом URA.RU рассказал один из водителей. По его словам, такой способ связи с клиентами позволяет таксистам работать без комиссии агрегатора.

«На канале уже больше пяти тысяч человек. У людей есть возможность напрямую договариваться о стоимости поездок. На самом деле, это очень удобно. Ценники почти такие же, как у агрегатора, но комиссию платить ему не надо. Пассажиры тоже довольны», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что подобный способ коммуникации между водителями такси и пассажирами набирает популярность среди тюменцев. «Подписчиков с каждым днем становится все больше. Это говорит о том, что система работает исправно», — добавил инсайдер URA.RU.

Ранее агентство писало о том, что на фоне непогоды стоимость услуг таксистов из «Яндекс.Go» выросла в три раза. При этом водители, сотрудничающие с агрегатором, регулярно жалуются на низкие заработки и тяжелые условия труда.