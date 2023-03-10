Тюменские таксисты нашли альтернативу агрегатору «Яндекс Go»

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Тюменские таксисты начали искать клиентов через мессенджер Telegram Фото:

Тюменские таксисты, переставшие сотрудничать с «Яндекс. Go», создали чат в мессенджере Telegram, где напрямую договариваются с пассажирами о поездках. Об этом URA.RU рассказал один из водителей. По его словам, такой способ связи с клиентами позволяет таксистам работать без комиссии агрегатора.

«На канале уже больше пяти тысяч человек. У людей есть возможность напрямую договариваться о стоимости поездок. На самом деле, это очень удобно. Ценники почти такие же, как у агрегатора, но комиссию платить ему не надо. Пассажиры тоже довольны», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что подобный способ коммуникации между водителями такси и пассажирами набирает популярность среди тюменцев. «Подписчиков с каждым днем становится все больше. Это говорит о том, что система работает исправно», — добавил инсайдер URA.RU.

Ранее агентство писало о том, что на фоне непогоды стоимость услуг таксистов из «Яндекс.Go» выросла в три раза. При этом водители, сотрудничающие с агрегатором, регулярно жалуются на низкие заработки и тяжелые условия труда.

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Тюменские таксисты, переставшие сотрудничать с «Яндекс. Go», создали чат в мессенджере Telegram, где напрямую договариваются с пассажирами о поездках. Об этом URA.RU рассказал один из водителей. По его словам, такой способ связи с клиентами позволяет таксистам работать без комиссии агрегатора. «На канале уже больше пяти тысяч человек. У людей есть возможность напрямую договариваться о стоимости поездок. На самом деле, это очень удобно. Ценники почти такие же, как у агрегатора, но комиссию платить ему не надо. Пассажиры тоже довольны», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что подобный способ коммуникации между водителями такси и пассажирами набирает популярность среди тюменцев. «Подписчиков с каждым днем становится все больше. Это говорит о том, что система работает исправно», — добавил инсайдер URA.RU. Ранее агентство писало о том, что на фоне непогоды стоимость услуг таксистов из «Яндекс.Go» выросла в три раза. При этом водители, сотрудничающие с агрегатором, регулярно жалуются на низкие заработки и тяжелые условия труда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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