Тюменский таксист рассказал, за что ненавидит работу и пассажиров

Водитель «Яндекс.Go» — о низких зарплатах, драках с коллегами и оплате сексом

09 февраля 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Водители уходят от агрегаторов такси из-за низких доходов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В последнее время тюменские таксисты все чаще стали прекращать сотрудничество с агрегаторами. В основном, из-за низких тарифов на перевозки: большинство водителей за смену зарабатывают не более одной — двух тысяч рублей. Но у профессии много и других «болячек». Главные минусы работы в такси агентству перечислил один из водителей, который работает в этой сфере более 15 лет. О неадекватных пассажирах, драках между таксистами и копеечных зарплатах — в эксклюзивном материале URA.RU. Тюменец Максим Сергеев (фамилия изменена по просьбе респондента — прим. ред.) устроился в такси 15 лет назад. До этого он пробовал себя в бизнесе, но дело не пошло. Фирму пришлось закрыть. При этом, долги и кредиты у бывшего предпринимателя остались немалые. Для того чтобы платить по счетам, тюменец решил на время устроиться в такси. «Я начал работать таксистом, когда еще были рации, диспетчерские и операторы. То есть, пассажир звонит, вызывает машину, мне сообщают, что такой-то заказ нужно забрать с такого-то адреса и увезти на другой. Была в этом какая-то романтика. Работать было интересно, заказов было много, да и платили хорошо. Получал тогда гораздо больше, чем сейчас. С долгами и кредитами расплатился примерно за четыре года. Работу в такси решил не бросать. На тот момент мне все нравилось», — сообщил собеседник агентства. Агрегаторы «Ситимобил» и «DiDi» не смогли выдержать конкуренции с «Яндекс.Go» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Как «Яндекс.Go» «убил» традиционное такси По словам инсайдера URA.RU, ситуация в сфере пассажироперевозок начала меняться в 2011 году, когда в России появился агрегатор «Яндекс.Такси». Водителей туда завлекали бонусами, высокими тарифами и выгодными условиями работы. Пассажиров — удобным приложением и возможностью оплачивать проезд по безналичному расчету. «На старте в „Яндексе“ можно было не напрягаясь зарабатывать в месяц 70 — 80 тыс. рублей „чистыми“. В обычных фирмах нам такие деньги и не снились. В общем, жили шикарно. До тех пор, пока компания, по сути, не стала монополистом. „Яндекс“ выдавил всех крупных конкурентов с рынка и начал диктовать на нем свои условия. В том числе, нам, таксистам. Тарифы упали, а работы стало больше. Сейчас при восьмичасовом рабочем дне в месяц у меня выходит не больше 40 тыс. рублей. На эти деньги я должен прокормить семью и произвести текущий ремонт машины. Это смешно», — рассказал Сергеев URA.RU. Пассажиры угрожают таксистам битами и перцовыми баллончиками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бьют чужие… Тюменец считает, что низкие «зарплаты» — это лишь одна из причин, по которой водители уходят из такси. У профессии есть множество других минусов. Один из них — это безопасность. Сергеев утверждает, что нападкам со стороны неадекватных пассажиров подвергался практически каждый таксист, который занимается частным извозом более 5 — 7 лет. «У меня было несколько подобных ситуаций. Один раз случилась потасовка с пьяной дамой, которая не хотела оплачивать поездку. В другой — приехал за какими-то ребятами на дачи, в СНТ „Гвоздика“. Вышли семь человек. Я сказал, что столько людей на борт не возьму. Трое сразу накинулись на меня с кулаками. Благо, их товарищи оказались потрезвее, и начали нас растаскивать. Я воспользовался неразберихой и уехал. Но у меня, можно сказать, еще „лайтовые“ истории. Некоторым моим знакомым неадекваты угрожали битами и газовыми баллончиками. Иногда — просто из-за того, что у водителя не было сдачи», — говорит таксист. «Бомбилы» возле тюменских вокзалов работают годами Фото: Денис Моргунов © URA.RU Бьют свои… Отдельная тема — это война между таксистами, которые работают на агрегаторов и «бомбилами», которые дежурят возле вокзалов. Последние, уверяет Максим Сергеев, просто не дают работать водителям. Считая, что каждый пассажир, который выходит из аэропорта, железнодорожного или автовокзала принадлежит только им. «Эти ребята там работают даже не годами, а десятилетиями. К себе никого не пускают, потому что это очень доходные места. С пассажиров дерут три шкуры: у них „тарифы“, если можно так выразиться, выше наших в 4 — 5 раз. То есть, если у нас поездка стоит 200 рублей, они спросят все 800. Нас, простых водил, и гоняют, и пугают. Были случаи, когда избивали, портили авто. Поэтому если мы приезжаем по заявке на тот же ЖД-вокзал, то забираем пассажиров из определенной точки. Так безопаснее», — добавил тюменец. Водителям такси в Тюмени нередко предлагают секс в качестве платы за поездку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Секс как способ платы за проезд Периодически тюменцы предлагают водителям такси оплатить поездку сексом. Чаще всего, по словам Максима Сергеева, так поступают нетрезвые женщины. Но бывают исключения. «Сам я уж и не помню, сколько у меня таких случаев было. Последний произошел во время новогодних корпоративов. Забрал из кафе женщину солидного возраста, в районе 58 лет. Когда привез на адрес, она сказала, что денег нет, но готова рассчитаться натурой. Потом призналась, что деньги есть и она просто хочет заняться сексом. Даже заплатить за это была готова. Я естественно отказался. Кстати, оплата у нее стояла по безналу. А еще у нас сейчас работает много „таксисток“. В профессию в основном идут девчонки без образования, либо одиночки, которые пережили развод. Не знаю, с чем это связано. Так вот, им, как и нам, мужчинам, тоже периодически предлагают секс в качестве платы за проезд», — рассказала водитель. В закрытых чатах мессенджеров тюменские таксисты обзывают пассажиров бичами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменские водители такси ненавидят свою работу и называют пассажиров бичами Максим Сергеев утверждает, что большинство водителей такси в Тюмени ненавидят свою работу. По его словам, в закрытых чатах мессенджеров таксисты ежедневно жалуются на жизнь и открыто оскорбляют пассажиров, которых между собой называют бичами. Сергеев считает, что это следствие критического состояния, в которой оказалась отрасль городских пассажироперевозок. «Как вы думаете, какое настроение у людей, которые с утра до вечера сидят за баранкой, терпят неадекватов и получают за это копейки? На самом деле, все плохо. Ценовую политику агрегаторов нужно срочно пересматривать, потому что терпение у людей на исходе. А пассажиров таксисты действительно называют бичами. А как еще назвать тех, ездит за 60 рублей на тарифе „эконом“ и не может позволить себе даже „комфорт“? Раньше, в былые времена, услугами такси могли воспользоваться только обеспеченные люди. Сейчас — кто попало. Это грустно и неправильно», — резюмировал тюменский таксист. В компанию «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В последнее время тюменские таксисты все чаще стали прекращать сотрудничество с агрегаторами. В основном, из-за низких тарифов на перевозки: большинство водителей за смену зарабатывают не более одной — двух тысяч рублей. Но у профессии много и других «болячек». Главные минусы работы в такси агентству перечислил один из водителей, который работает в этой сфере более 15 лет. О неадекватных пассажирах, драках между таксистами и копеечных зарплатах — в эксклюзивном материале URA.RU. Тюменец Максим Сергеев (фамилия изменена по просьбе респондента — прим. ред.) устроился в такси 15 лет назад. До этого он пробовал себя в бизнесе, но дело не пошло. Фирму пришлось закрыть. При этом, долги и кредиты у бывшего предпринимателя остались немалые. Для того чтобы платить по счетам, тюменец решил на время устроиться в такси. «Я начал работать таксистом, когда еще были рации, диспетчерские и операторы. То есть, пассажир звонит, вызывает машину, мне сообщают, что такой-то заказ нужно забрать с такого-то адреса и увезти на другой. Была в этом какая-то романтика. Работать было интересно, заказов было много, да и платили хорошо. Получал тогда гораздо больше, чем сейчас. С долгами и кредитами расплатился примерно за четыре года. Работу в такси решил не бросать. На тот момент мне все нравилось», — сообщил собеседник агентства. Как «Яндекс.Go» «убил» традиционное такси По словам инсайдера URA.RU, ситуация в сфере пассажироперевозок начала меняться в 2011 году, когда в России появился агрегатор «Яндекс.Такси». Водителей туда завлекали бонусами, высокими тарифами и выгодными условиями работы. Пассажиров — удобным приложением и возможностью оплачивать проезд по безналичному расчету. «На старте в „Яндексе“ можно было не напрягаясь зарабатывать в месяц 70 — 80 тыс. рублей „чистыми“. В обычных фирмах нам такие деньги и не снились. В общем, жили шикарно. До тех пор, пока компания, по сути, не стала монополистом. „Яндекс“ выдавил всех крупных конкурентов с рынка и начал диктовать на нем свои условия. В том числе, нам, таксистам. Тарифы упали, а работы стало больше. Сейчас при восьмичасовом рабочем дне в месяц у меня выходит не больше 40 тыс. рублей. На эти деньги я должен прокормить семью и произвести текущий ремонт машины. Это смешно», — рассказал Сергеев URA.RU. Бьют чужие… Тюменец считает, что низкие «зарплаты» — это лишь одна из причин, по которой водители уходят из такси. У профессии есть множество других минусов. Один из них — это безопасность. Сергеев утверждает, что нападкам со стороны неадекватных пассажиров подвергался практически каждый таксист, который занимается частным извозом более 5 — 7 лет. «У меня было несколько подобных ситуаций. Один раз случилась потасовка с пьяной дамой, которая не хотела оплачивать поездку. В другой — приехал за какими-то ребятами на дачи, в СНТ „Гвоздика“. Вышли семь человек. Я сказал, что столько людей на борт не возьму. Трое сразу накинулись на меня с кулаками. Благо, их товарищи оказались потрезвее, и начали нас растаскивать. Я воспользовался неразберихой и уехал. Но у меня, можно сказать, еще „лайтовые“ истории. Некоторым моим знакомым неадекваты угрожали битами и газовыми баллончиками. Иногда — просто из-за того, что у водителя не было сдачи», — говорит таксист. Бьют свои… Отдельная тема — это война между таксистами, которые работают на агрегаторов и «бомбилами», которые дежурят возле вокзалов. Последние, уверяет Максим Сергеев, просто не дают работать водителям. Считая, что каждый пассажир, который выходит из аэропорта, железнодорожного или автовокзала принадлежит только им. «Эти ребята там работают даже не годами, а десятилетиями. К себе никого не пускают, потому что это очень доходные места. С пассажиров дерут три шкуры: у них „тарифы“, если можно так выразиться, выше наших в 4 — 5 раз. То есть, если у нас поездка стоит 200 рублей, они спросят все 800. Нас, простых водил, и гоняют, и пугают. Были случаи, когда избивали, портили авто. Поэтому если мы приезжаем по заявке на тот же ЖД-вокзал, то забираем пассажиров из определенной точки. Так безопаснее», — добавил тюменец. Секс как способ платы за проезд Периодически тюменцы предлагают водителям такси оплатить поездку сексом. Чаще всего, по словам Максима Сергеева, так поступают нетрезвые женщины. Но бывают исключения. «Сам я уж и не помню, сколько у меня таких случаев было. Последний произошел во время новогодних корпоративов. Забрал из кафе женщину солидного возраста, в районе 58 лет. Когда привез на адрес, она сказала, что денег нет, но готова рассчитаться натурой. Потом призналась, что деньги есть и она просто хочет заняться сексом. Даже заплатить за это была готова. Я естественно отказался. Кстати, оплата у нее стояла по безналу. А еще у нас сейчас работает много „таксисток“. В профессию в основном идут девчонки без образования, либо одиночки, которые пережили развод. Не знаю, с чем это связано. Так вот, им, как и нам, мужчинам, тоже периодически предлагают секс в качестве платы за проезд», — рассказала водитель. Тюменские водители такси ненавидят свою работу и называют пассажиров бичами Максим Сергеев утверждает, что большинство водителей такси в Тюмени ненавидят свою работу. По его словам, в закрытых чатах мессенджеров таксисты ежедневно жалуются на жизнь и открыто оскорбляют пассажиров, которых между собой называют бичами. Сергеев считает, что это следствие критического состояния, в которой оказалась отрасль городских пассажироперевозок. «Как вы думаете, какое настроение у людей, которые с утра до вечера сидят за баранкой, терпят неадекватов и получают за это копейки? На самом деле, все плохо. Ценовую политику агрегаторов нужно срочно пересматривать, потому что терпение у людей на исходе. А пассажиров таксисты действительно называют бичами. А как еще назвать тех, ездит за 60 рублей на тарифе „эконом“ и не может позволить себе даже „комфорт“? Раньше, в былые времена, услугами такси могли воспользоваться только обеспеченные люди. Сейчас — кто попало. Это грустно и неправильно», — резюмировал тюменский таксист. В компанию «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.