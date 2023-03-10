Bloomberg: Турция запретила ввозить санкционные товары в Россию с 1 марта 10 марта 2023 в 22:12 Размер текста - 17 + Турция прекратила поставлять «запрещенные» товары в Россию из-за давления Запада, заявил источник Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Турция в срочном порядке запретила транзит санкционных товаров в Россию с 1 марта из-за давления западных стран. Об этом агентству Bloomberg сообщил источник из ряда высокопоставленных чиновников. «Турецкое правительство приказало прекратить транзит подпадающих под санкции товаров через Турцию с 1 марта в соответствии с санкциями», — пишет агентство , ссылаясь на слова чиновника. В публикации указано, что власти страны приняли соответсвующее решение под давлением Европейского Союза и США. Ранее о прекращении поставок санкционных товаров в РФ из Турции сообщал коммерческий директор компании Transasia Logistics Валерия Савенкова. Участники рынка предполагали, что остановка транзита связана с визитом в Турцию госсекретаря США Энтони Блинкена. Турция в срочном порядке запретила транзит санкционных товаров в Россию с 1 марта из-за давления западных стран. Об этом агентству Bloomberg сообщил источник из ряда высокопоставленных чиновников. «Турецкое правительство приказало прекратить транзит подпадающих под санкции товаров через Турцию с 1 марта в соответствии с санкциями», — пишет агентство, ссылаясь на слова чиновника. В публикации указано, что власти страны приняли соответсвующее решение под давлением Европейского Союза и США. Ранее о прекращении поставок санкционных товаров в РФ из Турции сообщал коммерческий директор компании Transasia Logistics Валерия Савенкова. Участники рынка предполагали, что остановка транзита связана с визитом в Турцию госсекретаря США Энтони Блинкена. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям