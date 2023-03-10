Bloomberg: Турция запретила ввозить санкционные товары в Россию с 1 марта

Турция в срочном порядке запретила транзит санкционных товаров в Россию с 1 марта из-за давления западных стран. Об этом агентству Bloomberg сообщил источник из ряда высокопоставленных чиновников.
«Турецкое правительство приказало прекратить транзит подпадающих под санкции товаров через Турцию с 1 марта в соответствии с санкциями», — пишет агентство, ссылаясь на слова чиновника. В публикации указано, что власти страны приняли соответсвующее решение под давлением Европейского Союза и США.
Ранее о прекращении поставок санкционных товаров в РФ из Турции сообщал коммерческий директор компании Transasia Logistics Валерия Савенкова. Участники рынка предполагали, что остановка транзита связана с визитом в Турцию госсекретаря США Энтони Блинкена.
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Турция в срочном порядке запретила транзит санкционных товаров в Россию с 1 марта из-за давления западных стран. Об этом агентству Bloomberg сообщил источник из ряда высокопоставленных чиновников. «Турецкое правительство приказало прекратить транзит подпадающих под санкции товаров через Турцию с 1 марта в соответствии с санкциями», — пишет агентство, ссылаясь на слова чиновника. В публикации указано, что власти страны приняли соответсвующее решение под давлением Европейского Союза и США. Ранее о прекращении поставок санкционных товаров в РФ из Турции сообщал коммерческий директор компании Transasia Logistics Валерия Савенкова. Участники рынка предполагали, что остановка транзита связана с визитом в Турцию госсекретаря США Энтони Блинкена.