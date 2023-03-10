Помощник Кадырова: ВСУ способны впервые использовать танки Leopard в Бахмуте

10 марта 2023 в 23:36 Размер текста - 17 +

Танки Leopard пока на передовой не встречались, сообщил Апты Алаудинов Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные могут применить танки Leopard при контрнаступлении в Бахмуте. Об этом сообщил помощник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. «Возможно, они (танки Leopard — прим. URA.RU) будут использованы командованием ВСУ при нанесении планируемого контрудара для разблокирования Артемовска (Бахмута)», — рассказал Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1». Командир спецназа отметил, что пока на передовой не встречал немецкую технику. Бойцы отряда готовы к встрече с танками Leopard, им обещана награда за их уничтожение, добавил Алаудинов. Ранее сообщалось, что ЧВК «Вагнер» делает все, чтобы ВСУ не реализовали контрнаступление в Бахмуте (Артемовске). Здесь наблюдается напряженная обстановка. Российские военные контролируют более половины города, населенный пункт окружен на 80%.

Украинские военные могут применить танки Leopard при контрнаступлении в Бахмуте. Об этом сообщил помощник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. «Возможно, они (танки Leopard — прим. URA.RU) будут использованы командованием ВСУ при нанесении планируемого контрудара для разблокирования Артемовска (Бахмута)», — рассказал Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1». Командир спецназа отметил, что пока на передовой не встречал немецкую технику. Бойцы отряда готовы к встрече с танками Leopard, им обещана награда за их уничтожение, добавил Алаудинов. Ранее сообщалось, что ЧВК «Вагнер» делает все, чтобы ВСУ не реализовали контрнаступление в Бахмуте (Артемовске). Здесь наблюдается напряженная обстановка. Российские военные контролируют более половины города, населенный пункт окружен на 80%.