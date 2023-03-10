10 марта 2023

Помощник Кадырова: ВСУ способны впервые использовать танки Leopard в Бахмуте

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, танк, Leopard 2, Челленджер, Challenger 2, stock, Леопард 2
Танки Leopard пока на передовой не встречались, сообщил Апты Алаудинов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные могут применить танки Leopard при контрнаступлении в Бахмуте. Об этом сообщил помощник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

«Возможно, они (танки Leopard — прим. URA.RU) будут использованы командованием ВСУ при нанесении планируемого контрудара для разблокирования Артемовска (Бахмута)», — рассказал Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1». Командир спецназа отметил, что пока на передовой не встречал немецкую технику. Бойцы отряда готовы к встрече с танками Leopard, им обещана награда за их уничтожение, добавил Алаудинов.

Ранее сообщалось, что ЧВК «Вагнер» делает все, чтобы ВСУ не реализовали контрнаступление в Бахмуте (Артемовске). Здесь наблюдается напряженная обстановка. Российские военные контролируют более половины города, населенный пункт окружен на 80%.

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Украинские военные могут применить танки Leopard при контрнаступлении в Бахмуте. Об этом сообщил помощник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. «Возможно, они (танки Leopard — прим. URA.RU) будут использованы командованием ВСУ при нанесении планируемого контрудара для разблокирования Артемовска (Бахмута)», — рассказал Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1». Командир спецназа отметил, что пока на передовой не встречал немецкую технику. Бойцы отряда готовы к встрече с танками Leopard, им обещана награда за их уничтожение, добавил Алаудинов. Ранее сообщалось, что ЧВК «Вагнер» делает все, чтобы ВСУ не реализовали контрнаступление в Бахмуте (Артемовске). Здесь наблюдается напряженная обстановка. Российские военные контролируют более половины города, населенный пункт окружен на 80%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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